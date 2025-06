¿Dónde está el informe arbitral del segundo partido de la final de la ACB?

La ACB, por reglamento interno, realiza un informe arbitral de cada partido. Por ese mismo reglamento, no se hace público aunque cuando hay una queja ... por parte de uno de los equipos, o se firma un acta bajo protesta como ocurrió con la alineación indebida de Slaughter en la semifinal de la Liga de 2015 contra el Valencia Basket, ese informe es clave para poder avanzar en una protesta formal. En aquella ocasión, pese a que se llegó a manipular la firma de Carles Durán tras manipular el acta al descanso del partido (así lo afirmaron los protagonistas) el caso quedó sin sanción y su recorrido jurídico en el Contencioso-Administrativo de Madrid. Tras toda la polémica del segundo partido de la final de 2025, el pasado domingo en Madrid con el barrido ilegal de Tavares a Montero a menos de dos minutos y con uno arriba el Valencia Basket, se va a llegar al tercer sin que en la entidad taronja se conozca nada de ese informe.

Tras la Copa del Rey de 2019, donde el Real Madrid se sintió agraviado, el equipo blanco amenazó con abandonar la Liga ACB si no se despedía, de forma fulminante, a los tres árbitros de aquel partido que fueron Juan Carlos García González, Miguel Ángel Pérez Pérez y Benjamín Jiménez. El conjunto blanco se quejó de la validez de la canasta final de Tomic, al considerar que el tapón de Randolph fue legal, aunque obviaron, curiosamente, que unos segundos antes hay una falta de Randolph sobre Chris Singleton, no señalada, que en directo no hay nadie que no viera como antideportiva (con Replay incluso se podría haber considerado descalificante). Tras aquella polémica, los dos árbitros principales fueron enviados a la nevera blanca. Sólo hace falta revisar la hemeroteca para comprobar los partidos de la ACB arbitrados al Real Madrid por García González y Pérez Pérez tras febrero de 2019.