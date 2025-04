El Hapoel Tel Aviv viene a por Jean Montero

Juan Carlos Villena Valencia Viernes, 25 de abril 2025, 12:32 Comenta Compartir

La gran temporada de Jean Montero en el Valencia Basket, de un jugador que hay que recordar que tiene 21 años aunque su juego y ... su presencia en pista indique que tiene más edad, no ha pasado desapercibida en el baloncesto europeo. El dominicano tiene contrato de taronja hasta 2027, con cláusula de salida alta para el mercado de la Euroliga, y un equipo que ya tiene billete para disputarla la próxima temporada ha reconocido que va a intentar su fichaje. Offer Yannay, el dueño del Hapoel Tel Aviv, oncedió una entrevista a Gigantes del Basket donde reconoió que está dispuesto a todo para ficharle: «Me encanta. Jugamos contra él, tiene toda mi admiración. Me gusta especialmente que es muy joven. Si quisiera venir al Hapoel, le daría un contrato de 10 años. Necesita estabilidad, es padre de un niño pequeño. Hablaremos al final de la temporada, ahora tiene contrato. Si quisiera venir, le ofrecería 10 años para que esté con nosotros mucho tiempo y dé estabilidad a su hijo». Un órdago que, ahora, habrá que comprobar primero si se convierte en una oferta y si es así, si el jugador la acepta. Lo que está claro, tal y como pudo confirmar esta redacción, es que el Valencia Basket no negociará su salida. Menos aún, con un club que demostró en la reciente semifinal de la Eurocup uno valores muy alejados a lo que el deporte debe exigir.

Noticia relacionada La derrota de la vergüenza en Samokov En la entrevista, por cierto, Yannay se pone el disfraz de víctima en cuanto a la falta de hospitalidad del Valencia Basket en la reciente semifinal de la Eurocup. Para todos los integrantes de la expedición taronja que vivieron la violencia verbal, y amenaza física, en el duelo de Samokov sus palabras suponen una mezcla de provocación e insulto puesto que el equipo tuvo que refugiarse en el vestuario tras el partido porque el autobús estaba rodeado de ultras, insultado a los trabajadores del club, sin ninguna protección policial: «No nos sentimos realmente bienvenidos en Valencia. Tuvimos fans que vinieron y no quiso venderles entradas. Ojalá en la Euroliga, cuando nos enfrentemos a Barcelona, Baskonia y Real Madrid, tengamos un mejor nivel de hospitalidad. Valencia me dijo que con nuestros aficionados, aquello no parecía un partido, sino una guerra. Le dije, con todo respeto, si quieres sentir lo que es una guerra en un partido de baloncesto, ven al derbi de Tel Aviv. Creo que el problema es que la edad media en Valencia es de unos 50 años, tienen los mismos abonados de siempre. Nuestros fans son jóvenes, más vibrantes. Creo que a Valencia le encantaría tener fans como los míos. De todos modos, espero mejor hospitalidad el año que viene».

