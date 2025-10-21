La Euroliga obliga al Valencia Basket a jugar en Tel Aviv el 18 de diciembre

Juan Carlos Villena/Pedro Campos Martes, 21 de octubre 2025, 13:55 Comenta Compartir

Con el autollamado proceso de paz en marcha, los dos equipos de Tel Aviv pidieron la semana pasada de manera formal, con un escrito mandado a la Euroliga, que se estudie un calendario para el regreso de los partidos a Israel, como adelantó en exclusiva LAS PROVINCIAS. No sólo en la Euroliga, sino en todas las competiciones deportivas con lo que la presión se va a realizar a todos los estamentos europeos. Hasta la fecha, todos los encuentros como local del Hapoel y el Maccabi estaban programados en Sofía y Belgrado. En el ámbito del baloncesto, ese escrito también llevaba la firma del Hapoel Jerusalem que está disputando la Eurocup. Pues bien, el organismo encargado de organizar la competición, reunido este martes, ya ha decidido: el baloncesto volverá a Israel. Ocurrirá a partir del 1 de diciembre. Y justamente será el Valencia Basket el primer equipo español que viaje al país hebreo. Será el 18 de diciembre para enfrentarse al Maccabi.

El dueño del Hapoel, Ofer Yannay, no dudó en publicar tras la victoria de su equipo en el Roig Arena un mensaje hacia el Valencia Basket que se convirtió en una declaración de intenciones: «Nos vemos en Tel Aviv». En clara referencia al partido de la Jornada 27 que enfrentará a su club contra la entidad taronja el 5 de febrero. En la web de la Euroliga, el lugar de esa cita era Sofía aunque ahora ya se sabe que no será así, será ya en casa de los israelís. Esta ha sido la decisión de la Euroliga, pero los clubes y los gobiernos de los países de los clubes también tendrán algo que decir puesto que nadie fuera de los dos equipos israelíes está cómodo con esta situación.

Hay un dato objetivo, que es que todo lo que negocia el Maccabi con la Euroliga acaba siendo realidad. Que se lo pregunten al Pamesa Valencia, injustamente sancionado en marzo de 2004 por pedir lo que ahora nadie duda como lógico, que aquel partido que debía disputar en Tel Aviv se jugará fuera de Israel por motivos de seguridad. La Euroliga sí ha aceptado la vuelta pero no en la fecha que solicitaba el Maccabi. Ellos pedían el 30 de octubre, pero el organismo ha preferido dar un tiempo más para ver cómo evoluciona la frágil tregua firmada. El primer choque será un Hapoel Tel Aviv-ASVEL Villeurbanne el 4 de diciembre. Eso sí, antes tendrá que verificarse que está garantizada la seguridad ante unos viajes que no serán llevaderos.