Un estreno muy exigente El MoraBanc de Ibon Navarro mide al Valencia Basket en el arranque de la ACB

valencia. El campeón de la Liga Endesa 2019-2020 no tendrá como premio un billete para la Euroliga. Con ese nuevo escenario, sin el premio de la Copa de Europa, arranca hoy la temporada en la ACB para un Valencia Basket que afronta, a su vez, la campaña más exigente de su historia, por el número de partidos y por el listón elevado del reto de disputar por segunda vez consecutiva la Copa de Europa, que sólo lo asegurarán los valencianos si quedan entre los ocho primeros de la Euroliga y, además, por delante del Alba Berlín. ¿Qué objetivo deja la Liga Endesa al Valencia Basket?. Dar continuidad a la última década, donde el club se ha consolidado entre los cuatro primeros, además de, obviamente, disputar la Copa, el playoff y luchar por los dos título en juego. Así de 'simple'.

Antes del arranque de la Euroliga, la próxima semana, la ACB ofrece en el calendario dos partidos donde apuntalar un buen arranque de campaña. Tras las buenas sensaciones con las que abandonó el Valencia Basket la Supercopa de Madrid, pese a perder en semifinales frente al Barcelona, los de Ponsarnau se estrenan hoy con un test exigente ante un remozado MoraBanc Andorra que disputará una nueva edición de la Eurocup. El equipo de Ibon Navarro ha perdido a referentes como Albicy, Ennis o Stevic pero ha fichado a ocho jugadores, con perfiles conocedores de la ACB como Nacho Llovet, Dejan Todorovic, Musli o Hannah.

Tras una pretemporada marcada por el Mundial, el peaje de los equipos con muchos internacionales igualará las fuerzas en el rodaje de la competición. Es cierto que el Andorra también necesitará un proceso de adaptación, con sólo cuatro jugadores que se mantienen de su última plantilla, pero Navarro ha podido contar con todos sus jugadores en la pretemporada. El propio técnico se mostró «contento» con el trabajo de su equipo durante el verano, donde ha firmado un 4-3 en el balance de los partidos de preparación.

La competición arranca con la novedad de que ya no tendrá una plaza para la próxima Euroliga en juego

La única baja confirmada en los taronja es la de Maurice N´Dour. El senegalés no se ha recuperado de su hematoma en el bíceps derecho y se perderá los tres primeros partidos oficiales, contando la Supercopa, puesto que Ponsarnau anunció ayer que hasta el lunes no está prevista la reincorporación del pívot al trabajo con el equipo. El objetivo con él es que pueda estar listo para el otro exigente debut que aparece a la vuelta de la esquina, el de la Euroliga frente al remozado campeón del torneo, el CSKA.

Con respecto al descarte técnico, el catalán reconoció ayer que apurarán el plazo, hoy a las 14 horas, para anunciar el jugador que no se vestirá y que, por lo tanto, arrancará la ACB con su ficha inactiva en la sede de Barcelona: «No lo tenemos decidido. Quino viene de un Mundial y en los últimos partidos no jugó. Su estado de forma no es óptimo pero es muy bueno y en los entrenamientos va demostrando muchísimas cosas». En caso de que el andorrano sea activado Van Rossom, que terminó el partido ante el Barcelona con molestias aunque ha podido completar los entrenamientos de la semana, es una de las opciones. La gestión del descarte técnico será clave esta temporada.

Marinkovic, la gran sensación del Valencia Basket en la Supercopa con los cinco triples que pusieron contra las cuerdas al Barcelona, se ha recuperado de la torcedura en el tobillo que se produjo en el partido y debutará en la Liga Endesa. Junto a él lo hará un Brock Motum que celebrará su trofeo de campeón en el concurso de triples y que intentará continuar con su racha en el tiro en su primer partido en la ACB.

Buenos precedentes

La hemeroteca dicta buenos precedentes para el Valencia Basket en la previa, tanto por el rival como en el arranque de la competición. En las 15 ocasiones que los valencianos han comenzado la ACB jugando en casa han conseguido 11 victorias, tres consecutivas. El último equipo que le ganó en un estreno en Hermanos Maristas fue el Taugrés, que se llevó la victoria en 2006 por un ajustado 94-95. La curiosidad es que la entidad de Juan Roig no comenzaba una Liga Endesa en la Fonteta desde 2012, donde pasó por encima del Fuenlabrada 93-65, con lo que había arrancado fuera de casa en las últimas seis ediciones de la ACB.

La de hoy será la octava ocasión en la que el MoraBanc Andorra visite valencia, con un balance desfavorable para los del principado de 7-1. La única ocasión en la que se llevaron el triunfo fue en la temporada del descenso del Pamesa, la 94-95, con un triunfo por 67-73. La pasada temporada se impuso el Valencia Basket por 91-72, con 18 puntos de Will Thomas y 11 puntos y de Labeyrie. El partido, sin duda, será extraño en la grada porque será el primero en la Fonteta desde 2008 sin Rafa Martínez en el club.