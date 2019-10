«Tenemos equipo para luchar por lo máximo, somos ambiciosas» Leticia Romero, jugadora del Valencia Basket La canaria, que juega hoy con el Valencia Basket ante el Araski, apunta a la Eurocup: «Si pasamos la fase de grupos podemos dar alegrías» JUAN CARLOS VILLENA Valencia Miércoles, 9 octubre 2019, 01:09

Leticia Romero González (Agüimes, 1995) debutó en el baloncesto profesional en Gran Canaria con 15 años, 4 meses y 21 días. Toda una revolución que conllevó una comparación con Ricky Rubio. Tras formarse en Estados Unidos regresa a España después de debutar en la WNBA con Dallas y disputar la última Final Four de la Euroliga con el Praga. Hoy jugará en Vitoria (19.30 horas) la tercera jornada de la Liga Femenina con el Valencia Basket frente al Araski.

–El estreno ante su nuevo público fue con un Open Day propio.

–Es un lujo contar con las instalaciones que tenemos, el cuerpo técnico y todo lo que hay alrededor. Que el club tenga la idea de montar alrededor del primer partido en casa un Open Day particular tiene el reflejo en el gran ambiente que vivimos en la Fonteta ante el Ensino. Es muy importante promocionar el baloncesto y a nosotras no nos tiene que dar más presión sino un toque de ilusión y de energía. El Valencia Basket es un equipo donde mucha gente quiere jugar porque se están haciendo las cosas muy bien.

–¿El Valencia Basket ya está preparado para luchar con el Avenida o el Girona y sentarse en esa mesa?

–Creo que tenemos un equipo para luchar por lo máximo, somos ambiciosas. Eso sí estamos empezando y el equipo se está reestructurando. Eso lleva un poco de tiempo. Estamos trabajando mucho en los entrenamientos para conseguir esa química necesaria entre todas para poder desplegarla en la pista.

–Conoce de primera mano el nivel actual de las competiciones continentales. ¿En la Eurocup donde podemos situar al equipo?

–Es una competición que llegué a jugar con el Gran Canaria hace unos años. Creo que tenemos equipo para luchar. Si pasamos la fase de grupos podemos dar alegrías en Europa.

–El suyo es uno de esos casos que parece que lleva toda la vida jugando, pese a que la afición española le perdió algo la pista, hasta que se comprueba que sólo tiene 24 años.

–Es verdad que hubo un tiempo que no se hablaba mucho de mí en España porque me fui a Estados Unidos pero es que empecé muy pronto a jugar en el primer equipo del Gran Canaria. Me dieron la oportunidad de debutar en la Liga Femenina con 15 años y eso me ayudó mucho a crecer más rápido. Después de jugar tres temporadas me fui cuatro años. Es cierto que he tenido mis idas y venidas pero ahora es mi momento para volver a encontrarme y hacerme un hueco en la Liga. Es lo que siempre he querido desde que era pequeña.

–¿Cómo llevó la presión esa chica de 15 años cuando le compararon en su momento con Ricky Rubio?

–No recuerdo tener presión, no me lo tomaba así porque no me daba cuenta de lo que significaban las cosas que me estaban pasando. Sabía que se hablaba de mí pero seguía siendo la misma chica que iba a clase por las mañanas. El baloncesto era algo con lo que disfrutaba. Vivir en Gran Canaria te aísla un poco de todo (sonríe).

–Entonces las redes sociales no tenían la dimensión que han cogido ahora. ¿Eso le ayudó?

–Eso es cierto, empezaba a haber Twitter pero no al nivel de ahora donde todo se hace viral. Ahora sería constante que se hablara de esa chica que ha debutado con 15 años y es verdad que puede afectarte si no estas preparada. Esa presión puede meterse en tu cabeza y si te afecta en la pista es malo. Ahora hay que tener cuidado con lo que lees y cómo reaccionas porque la gente te va a decir mil cosas. Hay que mantener la cabeza firme y en el centro.

–¿Esa expectativa tan alta hizo que le costara situarse en el arranque de su carrera profesional?

–Sí pero siempre he intentado filtrar muy bien lo que pasa fuera de mí. Haya o no expectativas voy a ser la misma jugadora o persona. Mi trabajo es dar lo mejor de mí y hacerlo lo mejor posible en el equipo en el que esté. Tienes años malos, años buenos y alguno que no llegas. Esta temporada mi objetivo es crecer porque es una vuelta, un regreso a la Liga Femenina, que lo afronto con mucha ilusión. Tengo presión cero, como cuando tenía 15 año, sólo quiero disfrutar con el baloncesto.

–No sé si sabe que si el Ros Casares no hubiera desaparecido en 2012 su fichaje era un objetivo prioritario. Siete años después se ha cerrado ese círculo con Valencia.

–No lo sabía pero es un halago saberlo. Sin ser consiente de eso es verdad que su desaparición es un símbolo de los motivos de mi decisión de marcharme a Estados Unidos. Al baloncesto femenino le afectó mucho la crisis económica, la Liga dio un paso atrás y por eso me marché a estudiar una carrera, aprender bien inglés y seguir jugando. Si en España los equipos hubieran seguido apostando probablemente me hubiera quedado. Me formé en Sport Management, dirección de empresas deportivas y eventos.

–¿Ha entregado ya el curriculum para L'Alqueria del Basket?

–Yo ya me quedo aquí, jugando y trabajando. Primero de jugadora y luego de lo que haga falta. Es un mundo que me gusta y la verdad es que está bien tener una formación porque nunca se sabe lo que puede pasar cuando acabe el deporte.

–En Valencia se ha reencontrado con una muy buena amiga.

–Irene Garí es como de la familia. Llevábamos tiempo sin vernos y el momento de reencontrarnos es como si tuviéramos otra vez 18 años y estuviéramos en la selección. Cuando jugábamos juntas siempre era mi compañera de habitación. Me está ayudando en todo. Es la que me lleva a comer paella.