Kenny Atkinson da instrucciones durante el partido de este lunes en Toronto. AFP/ Andrew Lahodynskyj

El entrenador del año en la NBA reconoce que «roba» jugadas a Pedro Martínez

Kenny Atkinson, que dirige a los Cleveland Cavaliers, jugó para el catalán en 1995 en Salamanca, y se declara seguidor del estilo de juego del Valencia Basket: «Todos los entrenadores de la NBA aprendemos de él porque sus equipos son innovadores»

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 17:01

La influencia de la NBA, que en los últimos años ha virado su estilo de juego a posesiones cada vez más cortas y un aumento ... grande en los tiros de tres, tiene su huella en el baloncesto FIBA. Pero también hay vasos comunicantes. Kenny Atkinson, entrenador de los Cleveland Cavaliers, ha reconocido en una conferencia de prensa que sigue muy cerca al Valencia Basket de Pedro Martínez. «Hay jugadas que robamos de él. No voy a decir cuáles porque no quiero dar pistas a nadie, pero veo partidos de Euroliga, de la Liga en España fuera de temporada, y estoy siempre aprendiendo. Sí, he robado algunas cosas de sus conceptos, especialmente en ataque», reconoció el de Nueva York. Antes de ampliar el foco no sólo a él sino al resto de banquillos de la competición: «Todos los entrenadores de la NBA aprendemos de él, sus equipos son innovadores».

