El entrenador del año en la NBA reconoce que «roba» jugadas a Pedro Martínez

La influencia de la NBA, que en los últimos años ha virado su estilo de juego a posesiones cada vez más cortas y un aumento ... grande en los tiros de tres, tiene su huella en el baloncesto FIBA. Pero también hay vasos comunicantes. Kenny Atkinson, entrenador de los Cleveland Cavaliers, ha reconocido en una conferencia de prensa que sigue muy cerca al Valencia Basket de Pedro Martínez. «Hay jugadas que robamos de él. No voy a decir cuáles porque no quiero dar pistas a nadie, pero veo partidos de Euroliga, de la Liga en España fuera de temporada, y estoy siempre aprendiendo. Sí, he robado algunas cosas de sus conceptos, especialmente en ataque», reconoció el de Nueva York. Antes de ampliar el foco no sólo a él sino al resto de banquillos de la competición: «Todos los entrenadores de la NBA aprendemos de él, sus equipos son innovadores».

Abriendo el foco, la relación entre los dos entrenadores viene de muy lejos. En la temporada 1995-1996, Pedro Martínez era el entrenador del Salamanca en la Liga ACB donde, por cierto, Luis Casimiro, que años después también fue entrenador del entonces Pamesa Valencia, era su técnico ayudante. Tras la fuga de los bases Carl Thomas y Jim Les tuvieron que mirar al equipo vinculado para completar la plantilla y afrontar un partido en Sevilla contra el Caja San Fernando. Allí, en el Vino de Toro de Zamora, jugaba ese año Kenny Atkinson. Su primer, y único, partido en la ACB terminó con derrota para el equipo salmantino por 91-79 y un -4 de valoración para el americano, que fue sincero al reconocer que no se sabía ni los sistemas del equipo. La mayor aportación del base en Zamora fue liderar una campaña del patrocinador para vender 3.000 botellas de vino en Estados Unidos. En su paso por España llegó a jugar en el Aguas de Calpe de la Liga EBA donde no coincidió por meses con Rubén Burgos, el ahora técnico del Valencia Basket femenino, y Paco Olmos en el banquillo. Atkinson jugó partidos contra equipos míticos del baloncesto valenciano como el Gandía, el Llíria o el Arroz Dacsa Almassera.

Treinta años después de todo aquello, Atkinson lidera a uno de los equipos con un juego más vistoso de la NBA, los Cavaliers, lo que le permitió la pasada temporada ganar el título de entrenador del año que lleva el nombre del mítico Red Auerbach, tras conseguir un balance de 64-18 y terminar como el mejor equipo de la Conferencia Este, aunque después los de Ohio fueron barridos por los Indiana Pacers en la primera ronda del playoff por un claro 4-1. El entrenador jefe de Cleveland señaló que el estilo de juego que Pedro Martínez está implantando ahora mismo en el Valencia Basket «ha tenido una gran influencia en el baloncesto global. Es un gran entrenador, veo a sus equipos jugador y le tengo mucho respeto.