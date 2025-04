Elisa Aguilar: «La NBA sabe perfectamente a qué mercados ir y Valencia va a ser uno de ellos» La presidenta de la Federación Española de Baloncesto tiene claro que el Roig Arena va a poner el proyecto taronja «a un nivel top no sólo europeo sino mundial»

Juan Carlos Villena ENVIADO ESPECIAL ZARAGOZA Domingo, 13 de abril 2025, 16:54 Comenta Compartir

La temporada europea del Valencia Basket pondrá este domingo el punto y final con la lucha por el bronce de la Euroleague Women que enfrentará a las taronja contra el Fenerbahce, el gran derrotado de la Final Six, a partir de las 17 horas en el Príncipe Felipe. En la previa del desenlace de la competición, el título se lo disputarán el USK Praga y el Mersin, Elisa Aguilar atendió a este periódico para poner en valor, entre otras cosas, el proyecto taronja. «El nivel deportivo de la Euroleague Women ahora mismo es impresionante y no sólo por lo que estamos viendo en esta Final Six sino en toda la competición», reconoció la que fuera en su momento leyenda en la pista del Ros Casares y de la selección española.

Como presidenta de la FEB, Aguilar tiene información de primera mano de todos los movimientos que se están generando desde que la NBA y la FIBA, la federación internacional de baloncesto, anunciaron la inminente creación de una competición europea al margen de la Euroliga. Preguntada sobre el interés de la NBA en el proyecto de Valencia Basket, se mostró contundente: «Valencia está haciendo una apuesta importante desde hace muchos años. Es normal que la NBA se fije en el Roig Arena, que va a poner el proyecto taronja a un nivel top no sólo europeo sino mundial, y en el Valencia Basket. Una marca con tanta reputación como es la NBA sabe perfectamente a qué mercados ir y estoy convencida de que Valencia va a ser uno de ellos». Ahí queda dicho, en abril de 2025 durante la Final Six de Zaragoza.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, desveló en la presentación realizada en Nueva York que los Arenas modernos es uno de los factores que van a tener en cuenta para la elección de las franquicias: «Estamos buscando infraestructuras de pabellones existentes, de Arenas en Europa. Parte de la oportunidad aquí es potencialmente construir Arenas de baloncesto de última generación en Europa. Es ahí donde vemos una oportunidad para incentivar a los socios. En el sur de Europa hay un tremendo interés en nuestro deporte».

Sobre el crecimiento exponencial del proyecto femenino del Valencia Basket, Aguilar dejó claro que no es algo que le sorprenda, conociendo el trabajo que se ha realizado en la entidad de la Fonteta: «Lo que indica que todo ha sucedido muy deprisa es el trabajo bien hecho. No tiene atajos. La apuesta del Valencia Basket está ahí, donde aquella fase de ascenso a la Liga Femenina donde se llenó la Fonteta fue un punto de inflexión. La trayectoria de Rubén Burgos merece todo tipo de premios porque ha sabido estar en los momentos buenos y en los malos. Es una persona reconocida, que aporta y suma mucho».