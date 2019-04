Sigue en directo el Valencia Basket-Iberostar Tenerife aquí San Emeterio bloquea a un jugador del Tenerife. / EFE LAS PROVINCIAS Valencia Sábado, 20 abril 2019, 15:22

La Liga ACB trae en la jornada 28 un interesante choque: Valencia Basket-Iberostar Tenerife. A las 18 horas en La Fonteta.

El conjunto taronja llega al encuentro triunfante tras haberse coronado como campeón de la Eurocup y tranquilo ya que desde el pasado lunes tiene plaza en la próxima Euroliga.

Jaume Ponsarnau podrá contar para este choque con: Van Rossom, Doornekamp, Joan Sastre, Dubljevic, Will Thomas, Sergi García, Alberto Abalde, Labeyrie, Antoine Diot, Mike Tobey, Rafa Martínez, San Emeterio y Matt Thomas.

El técnico del Iberostar y ex entrenador del Valencia Basket, Txus Vidorreta tendrá a: San Miguel, White, Brussino, Abromaitis, Iverson, Bassas, Niang, Staiger, Beirán, Gillet y Saiz.

Ponsarnau cierra el círculo

Por Juan Carlos Villena

El deporte profesional tiene de vez en cuando episodios curiosos. El Valencia Basket ofrecerá hoy a la Fonteta su cuarto título europeo frente al Iberostar Tenerife de Txus Vidorreta. La mera presencia del extécnico taronja ya le daría un plus de pimienta al pasillo previo que realizarán los canarios pero la hemeroteca ofrece un dato aún mejor. Tras la humillante derrota de la primera vuelta en La Laguna, el pasado 17 de noviembre 100-66, Jaume Ponsarnau pudo perder su puesto de trabajo. El club mantuvo la calma a corto plazo y la victoria en Belgrado tres días después apagó el conato de incendio. Hoy, el entrenador de Tàrrega cerrará el círculo buscando su victoria número 100 en la ACB. Ante ese mismo Tenerife y con una Eurocup que saltará al parquet. Redondo.

Una de las imágenes del partido volverá a ser la de un capitán protagonista sin jugar. Rafa Martínez saltará el último del túnel de vestuarios, junto a Dubljevic, para ofrecer el trofeo continental pero volverá no vestirse de corto. El de Sampedor no ha sido activado por un esguince de tobillo en la sesión del jueves. Vives descansará tras forzar su regreso en el tercer partido de la final de la Eurocup con lo que Ponsarnau no tendrá que hacer ningún descarte.

El Tenerife llegó ayer a Valencia con la novedad de Janari Joesaar y la baja de Davin White. Antes de emprender el viaje Vidorreta reconoció su satisfacción por el reciente título europeo del que fuera su equipo: «Me alegro mucho de que hayan ganado y les felicito públicamente. Cuando un equipo obtiene un título siempre es una oportunidad para pillarles un poco con la guardia baja pero eso no se si va a suceder». El Valencia Basket tratará de alargar la racha de los tinerfeños en la Fonteta, que han perdido los últimos siete partidos seguidos y no ganan desde 1989, y las dudas en la ACB del Iberostar que ha acusado el desgaste del playoff de la Champions, donde disputará la final en Bélgica, lo que le ha llevado a ganar sólo uno de los últimos ocho partidos de la Liga Endesa, lo que les ha sacado de la zona del playoff.