Una descomunal Raquel Carrera sostiene al Valencia Basket en Salamanca

Un parcial de 1-12 en los últimos cuatro minutos de la ida de la semifinal de la Liga Femenina deja a la Fonteta como ... juez, este domingo, del doble billete para la final y la Euroleague Women. Tras el empate en Salamanca, el equipo que gane se llevará el doble objetivo. Así de dramático en una serie cuya previa ya indicaba que iba a ser así. Además de esa reacción de campeonas, para llevar el partido de un 75-64 que daba terror al 76-76, una descomunal Raquel Carrera salvó al Valencia Basket. Algo que, por cierto, es un aviso de que en el partido de vuelta hará falta, como sea, recuperar a más jugadoras. Cuando ganas un partido en valoración 78-95 y lo acabas empatando es que ha ocurrido algo fuera de lo común. Carrera lo fue.

El impacto de la salida de la gallega al partido fue tremendo. Sin ella, el Avenida arrancó con un preocupante 13-6. Cuando sus zapatillas pisaron el parquet de Würzburg, el equipo taronja empató con un parcial de 0-9 (13-13) y aguantó los arreones del conjunto charro para que el primer cuarto terminara 20-18. El acierto en el segundo, con 4 de 5 en triples para las de Burgos, permitió la primera renta visitante del partido (30-31). Reaccionaron las del Montañana y después Burgos parando el partido con el 39-35. Acertó. El parcial hasta el descanso fue de 2-8, cerrado con una canasta a aro pasado de Flórez (41-43). Al paso por vestuarios, Carrera ya tenía en el zurrón 14 puntos, 4 rebotes, 27 de valoración y un +14 con ella en el +/- en pista. Así fue todo el choque hasta firmar su mejor partido como profesional, con 29 puntos (con un casi perfecto 10 de 11 en tiros de campo, 7 rebotes y 47 de valoración). Esos 47 créditos superaron los 45 de Koné en 2023 y María Pina en 2017 y ya forman parte de la historia de la Liga Femenina, donde el récord lo ostenta Amaya Valdemoro con 61 desde 1999.

Para amarrar un empate y que decida la Fonteta, el Valencia Basket tuvo que saber sufrir en la segunda parte. El 7-0 de inicio del tercer cuarto (48-43) fue el mejor aviso. Burgos paró el partido, Carrera contestó con cuatro puntos seguidos (48-47) y el partido se convirtió en un intercambio de triples en el que ganó el Avenida para subir un peligroso 64-55 al final del tercer cuarto. Carrera seguía siendo el cabo que amarraba al barco de su equipo a puerto (21 puntos y 36 de los 70 créditos de valoración de todo el Valencia Basket en ese instante). Oro puro para lo que ocurrió en los últimos minutos.

Las taronja devolvieron al Salamanca el parcial de arranque el cuarto periodo, con un 0-7 que arrancó Carrera con un triple. En ese 64-62 la gallega concentraba 43 de los 83 puntos de valoración de su equipo. Tan evidente era que sostenía sobre sus hombros el mayor peso del partido que una bajada de producción suya, lógica por el cansancio, llevó al Avenida a esa renta de +11 (75-64). El paso al frente de Iagupova, que no estaba teniendo acierto, fue clave en ese momento junto al buen partido de Turner el día en el que regresó Romero. Ahora, le toca jugar a la Fonteta.

Tras el partido, el segundo en empate de la historia del equipo femenino del Valencia Basket, Rubén Burgos destacó el nivel de baloncesto del encuentro: «La valoración tiene que ser positiva antes de hablar del resultado. Positiva por el ambiente, por las dos aficiones, por el juego en la pista. He felicitado a las jugadoras de Salamanca, y a las nuestras, por la mentalidad y el esfuerzo. Ha sido un partido de parciales, de aguantar golpes y levantarse. Eso habla bien de la mentalidad de los dos equipos después de una temporada tan larga, con momentos buenos y malos y lesiones. Que los grupos estén así de fuertes para pelear es una pasada. He disfrutado más del partido que lo que lo he sufrido. Con respecto al juego me ha gustado nuestro nivel defensivo pese al acierto del Perfumerías Avenida en la primera parte. En la segunda nos cerramos un poco más por la salida en tromba del Avenida y nuestra rotación, diferente a la de otros días por los estados de forma y las bajas, hemos encontrado un nivel muy alto de Raquel Carrera en el acierto y el esfuerzo. Es el día que más minutos ha podido estar en pista tras su lesión y cuando más complicado es el día mejor rendimiento muestra Raquel. Espero que el domingo, el nivel de juego y de disfrute de la gente sea el mismo».

Perfumerías Avenida: Martín (17), Carter (18), Delaere (5), Koné (16) y Gil (4), cinco inicial, Domínguez (5), Jespersen (-), Jankovic (-), Vilaró (3) y Fasoula (8).

Valencia Basket: Turner (12), Fiebich (7), Iagupova (8), Fingall (9) y Alexander (4), cinco inicial, Mavunga (2), Torrens (3), Romero (-), Carrera (29), Flórez (2) y Dembele (-).

Parciales: 20-18, 21-25 (41-43), 23-12 (64-55) y 12-21 (76-76).

Árbitros: Asier Quintas, Francisco González y Alejandro Benavente.

Incidencias: Un centenar de aficionados del Valencia Basket presenciaron el partido en Salamanca.