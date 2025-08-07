Darius Thompson estrena una nueva camiseta de Hummel en el Valencia Basket El base supera el reconocimiento médico para firmar su contrato de taronja hasta 2028 antes de viajar para preparar con Italia el Eurobasket

Juan Carlos Villena Valencia Jueves, 7 de agosto 2025, 19:46 | Actualizado 20:51h. Comenta Compartir

El base norteamericano con pasaporte italiano Darius Thompson ya es oficialmente jugador del Valencia Basket para las próximas tres temporadas, hasta el 30 de junio ... de 2028, tras completar satisfactoriamente la revisión médica y física. Un examen que comenzó este miércoles con la revisión de esfuerzo en el Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón a cargo del Dr. Antonio Giner y las pruebas cardiológicas en el Hospital Quirónsalud Valencia con la doctora Catheline Lauwers, con resultado satisfactorio. Una vez confirmada la vinculación con la entidad taronja, Thompson viajó este jueves a Italia para incorporarse a la dinámica de entrenamientos de la selección nacional de este país, con la que está convocado para la disputa del Eurobasket 2025. Ese ha sido el motivo de que haya adelantado el viaje antes de la pretemporada, para poder firmar el contrato con el Valencia Basket antes de la cita. La curiosidad es que Thompson ha sido el segundo en lucir una prenda de Hummel, la nueva marca de ropa deportiva que vestirá a los taronja a partir de esta temporada. El jugador ha posado con una camiseta de maga corta de la línea de entrenamiento. Antes, Neal Sako lució en su momento una de tirantes color naranja. Las equipaciones oficiales se guardan, de momento, bajo llave.

El jugador procede del Anadolu Efes Istanbul, con el que la pasada temporada acreditó unos números de 9,5 puntos, 2rebotes y 4,5 asistencias para 11,7 de valoración en la Euroliga. Thompson regresa a una Liga Endesa que ya conoce tras su paso por el Baskonia en la temporada 22-23, siendo elegido en el Segundo Mejor Quinteto de la competición en aquella campaña. Además de su contrastada capacidad de dirección y su rendimiento defensivo, la pasada temporada fue la mejor de su trayectoria europea en el lanzamiento de tres puntos, con un 41,8% en el global de su temporada que subió hasta el 44,1% en la Euroliga.

