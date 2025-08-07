Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia probables chubascos acompañados de tormenta el fin de semana en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
Darius Thompson posa en el reconocimiento médico con una camiseta de Hummel. vbc

Darius Thompson estrena una nueva camiseta de Hummel en el Valencia Basket

El base supera el reconocimiento médico para firmar su contrato de taronja hasta 2028 antes de viajar para preparar con Italia el Eurobasket

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Jueves, 7 de agosto 2025, 19:46

El base norteamericano con pasaporte italiano Darius Thompson ya es oficialmente jugador del Valencia Basket para las próximas tres temporadas, hasta el 30 de junio ... de 2028, tras completar satisfactoriamente la revisión médica y física. Un examen que comenzó este miércoles con la revisión de esfuerzo en el Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón a cargo del Dr. Antonio Giner y las pruebas cardiológicas en el Hospital Quirónsalud Valencia con la doctora Catheline Lauwers, con resultado satisfactorio. Una vez confirmada la vinculación con la entidad taronja, Thompson viajó este jueves a Italia para incorporarse a la dinámica de entrenamientos de la selección nacional de este país, con la que está convocado para la disputa del Eurobasket 2025. Ese ha sido el motivo de que haya adelantado el viaje antes de la pretemporada, para poder firmar el contrato con el Valencia Basket antes de la cita. La curiosidad es que Thompson ha sido el segundo en lucir una prenda de Hummel, la nueva marca de ropa deportiva que vestirá a los taronja a partir de esta temporada. El jugador ha posado con una camiseta de maga corta de la línea de entrenamiento. Antes, Neal Sako lució en su momento una de tirantes color naranja. Las equipaciones oficiales se guardan, de momento, bajo llave.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia
  2. 2 Un hospital valenciano, entre los 25 mejores de España según Forbes
  3. 3 Arrestado por violar a una mujer en los baños de un supermercado de Valencia
  4. 4 Unas 20 personas se quedan atrapadas en el interior del metro de Valencia por una avería
  5. 5

    Los siete restaurantes con terraza más valorados de la Comunitat
  6. 6 Esta es la ubicación del nuevo radar de tramo que ha instalado la DGT en Valencia
  7. 7

    La ex de un presunto pedófilo: «He vivido durante años con un monstruo y yo era su tapadera»
  8. 8

    «La dana no nos mató porque cambiamos el horario del bar»
  9. 9 Encuentran muerto al hombre que desapareció de una residencia en Guadassuar
  10. 10 La localidad de la Comunitat Valenciana que ha dormido este jueves a 9 grados en pleno agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Darius Thompson estrena una nueva camiseta de Hummel en el Valencia Basket

Darius Thompson estrena una nueva camiseta de Hummel en el Valencia Basket