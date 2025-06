Los cuatro oros en seis meses de la hija de una leyenda del Valencia Basket

Juan Carlos Villena Valencia Jueves, 12 de junio 2025, 12:03 Comenta Compartir

La cantera femenina del Valencia Basket ha terminado otra temporada excepcional, no sólo por el nivel de resultados sino por la consolidación de un estilo de juego reconocible que se está convirtiendo en un sello de L'Alqueria del Basket que vertebra desde los equipos de base, bajo la dirección de Manolo Real, al primer equipo, donde Esteban Albert diseña las plantillas, con el escalado de cesiones de las jugadoras que van llegando a la edad sénior. Los datos son tremendos. La entidad valenciana no tenía un oro en cantera hasta 2021, donde ganó el Campeonato de España Cadete, y ya son cuatro los que lucen en las vitrinas. Los dos primeros con Awa Fam como referente y, ahora, con la irrupción de Anastasia Lishchuk Dolgan y sus 195 centímetros actuales. Aún en edad de crecimiento puesto que es una jugadora de la generación de 2011 que aún no ha cumplido los 14 años.

La hija de la leyenda del Valencia Basket, su padre Serhiy Lishchuk ganó las Eurocup de 2010 y 2014 en el club taronja, ha conseguido un hito que hasta ahora no había conseguido nadie en la cantera de la entidad de la Fonteta. Su potencial le ha permitido doblar en algunos campeonatos con las jugadoras de 2009, la categoría cadete, lo que le ha llevado a ganar cuatro oros en seis meses. Comenzó con el Campeonato de España Infantil de Selecciones Autonómicas, celebrado en enero en Huelva, liderando a la Comunitat al título con una actuación soberbia en la final frente a Castilla y León (74-84) donde firmó c33 puntos, 20 rebotes, 3 asistencias, 4 tapones y 48 de valoración. A ese primer oro le han seguido el título de la Minicopa Endesa en Zaragoza, el oro en el Campeonato de España Cadete con el Valencia Basket (siendo infantil) y el oro en el Campeonato de España Infantil conseguido el pasado 7 de junio también en Huelva, al ganar en la final al Joventut por 82-84. Anastasia lideró al equipo entrenado por Marcel Villalba, y donde también habrá que seguir de cerca el crecimiento de Irene Campillo o Lucía Carbonell, con 26 puntos, 11 rebotes y 38 de valoración en la final. La proyección de la valenciana, nació en la Clínica de El Consuelo, le ha llevado a ser llamada por la selección U16, siendo del 2011 donde la mayoría de compañeras son del 2009, donde compartirá equipo con Amelia Alonso, actual campeona cadete con el Valencia Basket y que es otra de las jugadoras con más futuro de L'Alqueria.