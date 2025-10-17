Valencia Basket: condenados en Mónaco por una mala primera parte

El Valencia Basket, como en el Palau ante el Barça y el Hapoel en el Roig Arena, lo intentó hasta el último segundo para voltear ... el marcador (eso habla muy bien del espíritu del equipo) pero volvió a perder. La tercera derrota en la Euroliga, que le deja con un balance de 2-3, llegó en Mónaco por una mala primera parte en el acierto a canasta. En una Euroliga donde todo el mundo puede ganar al rival de turno, remontar 20 puntos fuera de casa es muy complicado. Tienes que hacer todo perfecto para que ocurra. Aunque los valencianos mejoraron, en mucho, su nivel en el segundo tiempo los pequeños detalles le condenaron en el intento desesperado contra el reloj para intentar remontar.

Cuando te han metido 57 puntos en una primera parte y vas perdiendo de 20 (57-37) puede sonar algo frívolo apuntar a que la clave llegó en la falta de acierto más que en la defensa... pero es que tiene mucho de eso lo que ocurrió en la sala Gaston Medecin en los dos primeros cuartos. Dentro del librillo del Valencia Basket, en lo único que cumplieron fue en la agresividad para cargar el rebote ofensivo. Sumar 11 capturas en ataque antes del descanso en un gran botín... si las metes. La falta de acierto taronja fue tan alarmante que se fue al descanso con 20 puntos de desventaja ¡Habiendo tirado ocho veces más que el rival en tiros de campo!. Algo complicado que suceda en un nivel Euroliga pero que la falta de acierto de un equipo de todos sus efectivos puede lograr. Al descanso, los valencianos sumaron un 8 de 23 en tiros de dos y un 5 de 19 en triples. Es decir, un 13 de 42 en tiros de campo (un pírrico 31%). Por contra, el Mónaco se marchó con un 15 de 24 en tiros de dos y un 5 de 10 en triples. Un 20 de 34 en tiros de campo (un 58,8%). La valoración, un contundente 79-33 lo explicaba todo a esas alturas. Ni siquiera el debut este curso de Montero sirvió para sonreír.

El inicio con rabia del tercer cuarto fue la mejor forma de demostrar que había dolido la primera parte. Parcial de 3-10 (60-47) y tiempo muerto de Spanoulis. El intercambio posterior de canastas llegó a un momento clave, con 68-62 pero con un Valencia Basket incapaz de bajar la renta de esos seis puntos (71-62 al final del tercer cuarto). Esos seis puntos de renta volvieron en el arranque del último cuarto (71-65) pero, de nuevo, el Mónaco volvió a tirar de físico para estirar a once (80-69). La última opción llegó con siete abajo (83-76) y tres triples fallados seguidos por el Valencia Basket para bajar a cuatro. Al final, fue imposible.