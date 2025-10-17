Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones de este viernes deja un nuevo millonario en un municipio valenciano
Strazel lanza un tiro libre. L. B.

Valencia Basket: condenados en Mónaco por una mala primera parte

El equipo taronja pierde el tercer partido seguido en la Euroliga por 90-84. Tras marcharse 57-37 al descanso, el equipo taronja vuelve a dejar claro que no baja los brazos pero eso vuelve a no ser suficiente

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

ENVIADO ESPECIAL MÓNACO

Viernes, 17 de octubre 2025, 22:00

Comenta

El Valencia Basket, como en el Palau ante el Barça y el Hapoel en el Roig Arena, lo intentó hasta el último segundo para voltear ... el marcador (eso habla muy bien del espíritu del equipo) pero volvió a perder. La tercera derrota en la Euroliga, que le deja con un balance de 2-3, llegó en Mónaco por una mala primera parte en el acierto a canasta. En una Euroliga donde todo el mundo puede ganar al rival de turno, remontar 20 puntos fuera de casa es muy complicado. Tienes que hacer todo perfecto para que ocurra. Aunque los valencianos mejoraron, en mucho, su nivel en el segundo tiempo los pequeños detalles le condenaron en el intento desesperado contra el reloj para intentar remontar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa una doble alerta para este viernes en la Comunitat por tormentas con granizo y señala dónde caerán
  2. 2 El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España
  3. 3

    La red de narcos del puerto de Valencia intentó comprar un complejo hotelero en Mojácar por 20 millones de euros
  4. 4 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 16 de octubre
  5. 5

    Último paso para que Valencia multe en la Zona de Bajas Emisiones a partir del 1 de diciembre
  6. 6

    La Agencia Tributaria sigue la pista de la compra del edificio de Correos de Valencia
  7. 7 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»
  8. 8 Localizan con vida a un hombre que llevaba varios días herido e inconsciente en su domicilio en Valencia
  9. 9 El cártel de los Balcanes ocultó 1.700 kilos de cocaína en un arcón de acero para que el escáner no los detectara
  10. 10

    Una promotora pone a la venta 98 viviendas desde 241.000 euros en el nuevo barrio de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Valencia Basket: condenados en Mónaco por una mala primera parte

Valencia Basket: condenados en Mónaco por una mala primera parte