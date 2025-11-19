Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Jornada 10 Euroleague, Valencia Basket vs Real Madrid. Miguel Ángel Polo

El co-líder de la Euroleague, Crvena Zvezda, llega al Roig Arena con la mejor racha del torneo

El conjunto serbio visita al Valencia Basket tras haber ganado ocho de sus últimos nueve partidos en la competición europea

Claudia García Paredes

Valencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:07

Comenta

El primer equipo masculino de Valencia Basket regresa a la competición el viernes 21 de noviembre a las 21:00 horas con el partido de ... la jornada 12 de la EuroLeague que le medirá al co-líder de la competición. El equipo serbio llega a visitar por primera vez al Roig Arena con la mejor racha de la competición (8-1 desde la llegada de Sasa Obradovic), no ocupa la primera plaza de la competición por un diferencial de dos puntos en el basket-average general y esel rival contra el que peores resultados tiene el cuadro taronja en su historial en la máxima competición continental entre los rivales contra los que se ha enfrentado más de una vez (igualado con el FC Barcelona). Además, podría recuperar para el choque del viernes la participación de la pareja más valorada de la EuroLeague, la que forman Jordan Nwora y Chima Moneke.

