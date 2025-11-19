El co-líder de la Euroleague, Crvena Zvezda, llega al Roig Arena con la mejor racha del torneo

El primer equipo masculino de Valencia Basket regresa a la competición el viernes 21 de noviembre a las 21:00 horas con el partido de ... la jornada 12 de la EuroLeague que le medirá al co-líder de la competición. El equipo serbio llega a visitar por primera vez al Roig Arena con la mejor racha de la competición (8-1 desde la llegada de Sasa Obradovic), no ocupa la primera plaza de la competición por un diferencial de dos puntos en el basket-average general y esel rival contra el que peores resultados tiene el cuadro taronja en su historial en la máxima competición continental entre los rivales contra los que se ha enfrentado más de una vez (igualado con el FC Barcelona). Además, podría recuperar para el choque del viernes la participación de la pareja más valorada de la EuroLeague, la que forman Jordan Nwora y Chima Moneke.

El choque de la noche del viernes será la duodécima vez que el Valencia Basket se enfrente al Crvena Zvezda en la Euroliga, con un balance que hasta ahora es favorable al equipo serbio por 2-9. Ese registro le convierte, junto al FC Barcelona, en el oponente que peor se le da al conjunto taronja en esta competición entre aquellos que participan esta temporada y contra los que se ha enfrentado más de una vez. Como datos positivos en lo referente a los precedentes, Valencia Basket ha ganado al conjunto serbio e en dos de sus últimas tres visitas a nuestra ciudad para jugar un partido de EuroLeague. Y si tenemos en cuenta todos los precedentes, incluyendo los partidos de EuroCup, el balance es positivo para el equipo taronja por 4-3. El cuadro rojiblanco llega al Roig Arena tras haber ganado ocho de sus últimos nueve partidos en la EuroLeague, la que es la mejor racha ganadora de la competición en este momento.

El equipo rojiblanco no ha permitido que la plaga de lesiones que asola su plantilla desde hace varias semanas le haya llevado a bajar su ritmo de triunfos para ser el equipo más en forma del torneo. En el triunfo ante el AS Monaco, causaron baja por lesión Joel Bolomboy, Isaiah Canaan, Tyson Carter, Devonte Graham, Ebuka Izundu, Chima Moneke, Jordan Nwora y el extaronja Jasiel Rivero. El equipo serbio ha ido añadiendo jugadores para paliar las ausencias. Sobre la bocina del inicio regresó Yago dos Santos por la lesión de larga duración de Canaan. Y con la temporada en marcha llegaron la cesión de Donatas Motiejunas y el fichaje de Jared Butler. En su último partido oficial, el Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade cayó en la Liga Adriática por un apretado 87-86 en la pista del Cedevita Olimpija Ljubljana en un partido en el que solo pudo contar con diez jugadores profesionales. Aunque las últimas informaciones apuntan que para el partido del viernes en el Roig Arena, el equipo serbio podrá contar con sus dos jugadores más valorados: Jordan Nwora y Chima Moneke. Ninguna pareja de jugadores del mismo equipo mejora los 43,8 créditos que suman entre los dos.