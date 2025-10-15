Catalá sobre el cierre del Roig Arena para el Valencia Basket-Hapoel: «La seguridad de las personas debe de estar por encima de todo»

Pedro M. Campos Dubón Valencia Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:08 Comenta Compartir

El partido de Euroliga que enfrenta hoy al Valencia Basket y al Hapoel israelí será a puerta cerrada. Así lo decidió ayer el club taronja tras las recomendaciones de la Delegación de Gobierno y tras ver que otras dos ciudades de España que acogían choques frente a equipos israelíes (La Laguna Tenerife y el Manresa contra el Bnei Herzliya y el Hapoel Jerusalem) tomaban la misma decisión. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se ha manifestado sobre esta situación. «La organización envió ayer un comunicado tras las recomendaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y decidieron velar por la seguridad de la afición a pesar de que estas decisiones son muy dolorosas, que es celebrar el partido a puerta cerrada. Respeto la decisión de la organización, la seguridad de las pesonas tiene que estar por encima de todo y nosotros vamos a hacer nuestro trabajo e intentar que durante la tarde-noche la policía local colabore intensamente con el Cuerpo Nacional de Policía para intentar que haya normalidad y tranquilidad en toda la zona», ha manifestado María José Catalá.

El Valencia Basket hizo el anuncio ayer a mediodía en un comunicado, dejando claro que habían «apurado todas las opciones posibles para que sus abonados no tengan que perderse el partido». La decisión, tal y como pudo confirmar este periódico, se basó en ese informe de la Policía Nacional que recomendaba una acción de seguridad conjunta de los tres partidos en territorio español, sumando al de Manresa y La Laguna, contra equipos de Israel esta semana. Una monitorización global de los tres partidos que avanzó el pasado 15 de septiembre este periódico. «Ante el riesgo existente y las recomendaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad así como la delegación del gobierno, el club se ve obligado a poner por delante la seguridad tanto de aficionados como de trabajadores, tomando la decisión de que el encuentro se dispute a puerta cerrada», argumentó la entidad valenciana que asumió que «en el contexto actual, ninguna decisión es del agrado de todos» pero incidió en que «en este caso se cree conveniente primar por encima de cualquier otra cosa la seguridad de toda la Familia Taronja y apostar por la decisión 'menos mala'».