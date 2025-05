Burgos: «Una de las claves para afrontar una final es ilusionarnos más que presionarnos»

El Valencia Basket inicia este jueves en la Fonteta su quinta final de la Liga Femenina contra el Casademont Zaragoza. O lo que es lo ... mismo, la opción de defender los últimos dos títulos ligueros y regalar a la afición el mejor broche posible, para su equipo femenino, del último baile del pabellón de Hermanos Maristas. En la previa del primer partido del duelo por el título, el entrenador taronja Rubén Burgos no ha escondido que la cita es especial por todo el contexto.

El Casademont Zaragoza

Nos preparamos para el primer partido de la final que es el único en el que podemos pensar. El rival es su primera final pero ha hecho una temporada muy sólida en todas las competiciones. Es un equipo muy físico y espero un rival que nos lo va a poner muy difícil y que se merece igual que nosotras jugar esta final. Espero un partido igualado con alternativas y donde seguramente los dos equipos tendremos que crecer durante los cuarenta minutos y hacer ajustes.

150 valencianos asegurados en el segundo partido de la final

Pongo en valor que la gente nos entienda, nos comprenda en los malos momentos y quiera sacarnos adelante. Lo han conseguido en varios momentos de la temporada. Tenemos que estar como mínimo a la altura, el horario no es sencillo y que el desplazamiento haya sido tan masivo hay que estar agradecidos.

¿Cómo se prepara una final?

Las finales se preparan haciendo tu faena, en la cara de determinación de las jugadoras veo un punto extra, pero a nivel de staff o de metodología tienes que hacer el mismo trabajo. Con los servicios médicos y preparación física porque el estado físico a estas alturas es determinante y tienes que acertar con las cargas de trabajo. En lo mental te tienes que focalizar en la ilusión, en lo positivo que son las ganas, más que la presión. Una de las claves a la hora de afronta runa final es ilusionarnos más que presionarnos.

Leticia Romero

No está al cien por cien, le dieron el Trofeo al Esfuerzo por la temporada y ahora se merece dos. Va en línea ascendente, no le está molestando la recuperación de la lesión y es una pasada que esté con nosotras.

Raquel Carrera

El proceso de Raquel ha sido muy largo, sólo ella sabe las horas que pasó sola en el gimnasio. La veo creciendo, mejorando aspectos. Suele decirse que se sale mejor de las lesiones, físicamente está en un mejor tono que antes de la lesión y es una jugadora que sabe hacer clic en los momentos importantes. Conociendo a Raquel el de ahora no es su máximo nivel, le quedan muchas cosas por hacer y regalarnos. De puertas para adentro y con las luces apagadas ha hecho mucho trabajo.

Leo Fiebich

La mejor versión de una jugadora no es la individual sino la que le puede regalar al equipo. En eso, es una especialista. En partidos donde no ha estado acertada ha estado en pista porque suma en muchos aspectos. Lleva media temporada con nosotras pero entiende cómo queremos jugar y hace mejor a las compañeras. La veo creciendo.

Cinco finales de Liga en cinco años

Hay que darle mucho valor porque ha costado mucho, son cinco finales de las siete temporadas en la Liga Femenina. En la primera temporada llegamos a semifinales, en la segunda no hubo playoff por el covid y el resto son todo finales. Estamos satisfechas de ello, eso es consecuencia de muchas cosas, de tener medios y apoyo de la gente que está con nosotras y de la ayuda del staff y jugadoras de L'Alqueria y un método de trabajo que ha ido dando pasos de dos en dos. El dato está ahí y aunque lo normalicemos no es lógico, cómo las 18 seguidas que llevaba Salamanca. Cada vez hay más competitividad y será más complicado.

Experiencia en las finales

La experiencia en las finales seguro que influye, tenemos un porcentaje de victorias alto en partidos definitivos, pero lo que podemos controlar es prepararnos bien. Seguro que la experiencia cuenta, muchas de nuestras jugadoras la tienen y también la entidad que va cogiendo experiencia en esos momentos. Es algo que da seguridad y tranquilidad, que nos da confianza y menos en una final. El factor cancha juega a favor porque la Fonteta se nota, ya lo vimos en cuartos y semifinales.

Último baile en la Fonteta

Si ganamos ojalá sea el último y si no, espero que no. No nos ponemos a pensar mucho pero es algo muy emotivo. La primera vez que pisé la Fonteta creo que era cadete y entrenaba con el junior. La pista estaba arriba porque aún no se había hecho la reforma. Aquí he animado al Pamesa Valencia y hemos vivido muchas cosas. Nos vamos a otra casa, al Roig Arena, que está al lado con lo que seguiremos viviendo el d