Badio vuela sobre la defensa del Bayern para anotar una canasta. miguel ángel polo

Badio hace volar al Valencia Basket en la Euroliga

Los taronja no tienen piedad del Bayern de Lucic y Jovic al que barren por 90-64 y son sextos de la Euroliga. El senegalés certifica su gran inicio de curso con uno de sus mejores partidos y los de Pedro Martínez se marchan al parón con balance de 8-5. La única noticia negativa fue la lesión de Braxton Key, al que este miércoles le harán pruebas en la rodilla derecha. «El jugador pensaba que no era grave», valoró el técnico catalán

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:31

Comenta

Con el partido decidido, en el tiempo muerto donde siempre se pone la canción de 'I Will Survive' para alentar el bufandeo general, Hugo Duro ... no dudó en sacar el móvil para grabar la escena de un Roig Arena desatado. Con esa sonrisa del niño que está disfrutando de un momento. Uno más entre las 11.340 personas que disfrutaron de un nuevo triunfo del Valencia Basket. El equipo taronja se coloca sexto, con un balance de 8-5 y +42, a expensas del partido entre el Mónaco y el Anadolu Efes de hoy puesto que una victoria de los monegascos le bajaría a la séptima plaza. Sea una u otra, un lugar de privilegio para los de Pedro Martínez. Si se marca el guion de una temporada por tramos, llegar a las ventanas FIBA de noviembre con un Valencia Basket campeón de la Supercopa, líder de la Liga Endesa, en puesto de mínimo play-inn en la Euroliga y con balance global de 17 partidos ganados de los 23 disputados es de sobresaliente. Sin más. La única nota negativa la puso Braxton Key, que en arranque del último cuarto hizo una extensión forzada de su pierna derecha y se quejó de la rodilla. Su pulgar arriba cuando fue enfocado en el videomarcador es alentador pero habrá que esperar a las pruebas para confirmar la lesión. «No tengo información de los servicios médicos, le he preguntado al jugador y me ha dicho que estaba dolorido pero pensaba que no era grave. Que tranquilidad. Veremos si se confirma con las pruebas», valoró Pedro Martínez tras la victoria en la sala de prensa. Key fue el último jugador en abandonar el Roig Arena, con un primer informe médico, y su gesto también fue alentador cuando fue preguntado por sus impresiones. Habrá que esperar a las pruebas.

