«El Arena de Valencia va a ser el primero que tengamos en España» Antonio Martín, a la izquierda, charla ayer con Juan Roig en Madrid. / j. bermejo Antonio Martín, presidente de la ACB, se reúne con Juan Roig y confía en que esté construido en 2022: «Se están juntando con gente que sabe, las cosas van en tiempo y forma» JUAN CARLOS VILLENA Domingo, 17 febrero 2019, 00:09

La Copa del Rey es mucho más que un evento que se disputa en un pabellón entre ocho equipos. Es el pistoletazo de salida de las negociaciones de futuro para la siguiente temporada y el encuentro de los máximos responsables del mundo del baloncesto. No hace falta que las reuniones sean en un despacho, pueden producirse a pie de pista. Una de ellas sucedió ayer en el mítico Magariños entre Juan Roig y el presidente de la ACB, Antonio Martín. El cónclave, que también contó con la presencia de José Puentes, director de relaciones institucionales del club taronja, se produjo en el descanso de las semifinales de la Minicopa.

Tras la improvisada reunión, fue el presidente de la Liga Endesa el que buscó el encuentro con el dueño del Valencia Basket, Antonio Martín atendió a LAS PROVINCIAS, donde confirmó la excelente relación que une a las dos instituciones: «El Valencia Basket es un club que no para de crecer, que es muy poco conflictivo y que siempre está para ayudar. Estamos encantados con la comunicación que tenemos con ellos. Tienen muchos proyectos que son muy importantes no sólo la ciudad de Valencia sino para la ACB».

La inversión en marcha más importante del empresario con respecto al baloncesto es la construcción del Arena de Valencia de la mano de la mercantil Licampa S.L., cuya previsión es tenerlo operativo para 2022. «El Arena de Valencia va a ser una maravilla», reconoció Antonio Martín, que aunque no se atrevió a hablar de fechas sí que se mostró optimista con respecto al cumplimiento del plan previsto: «Se están juntando con gente que sabe mucho y raro sería que no fuera un éxito. El tema de los plazos es algo que llevan desde el club y la empresa promotora pero las cosas van en tiempo y forma. Es lo que considero un Arena de verdad hecho no sólo para el baloncesto sino para que tenga una versatilidad que genere un movimiento brutal en la ciudad. Lo están haciendo bien».

El ex del Real Madrid reconoció que en su momento pudo ser jugador del Pamesa

El presidente de la ACB fue un paso más allá, dejando claro que el recinto va ser único en su especie en territorio español: «El Arena de Valencia va a ser el primero de verdad que tengamos en España, construido a conciencia para el propósito de albergar todo tipo de eventos. Va ser una referencia y una unidad de negocio en todos los sentidos».

El ex del Real Madrid, después de reconocer que pudo ser en su momento jugador del Pamesa, dejó claro que la 'guerra' del baloncesto español ya es cosa del pasado: «La realidad es que Jorge Garbajosa esté como presidente de la FEB, Alfonso Reyes de la ABP y yo de momento como presidente de la ACB lo que ha facilitado es que nuestra manera de comunicarnos es más sencilla. No creo que los dirigentes tengamos que ser noticia por peleas. Tenemos que reflexionar y ser conscientes del impacto negativo que eso genera. Lo hemos aprendido y lo más importante es que los clubes creo que los que más».