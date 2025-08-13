Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet activa un aviso naranja en Valencia y alerta de «situación muy adversa» con la llegada de un nuevo pico de calor para el fin de semana
Pedro Martínez, Adrian Kovacs y Xavi Albert, durante un partido en la Fonteta. miguel ángel polo

Ángel Cepeda y el doctor Álvaro Sala regresan al staff técnico del Valencia Basket

El técnico asistente formó parte del equipo que ganó la Liga en 2017 y el galeno ha pasado desde su marcha en 2021 por el Levante, el Elche o la selección de Armenia de fútbol

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:15

El Valencia Basket ya ha definido su staff técnico y físico para la temporada 2025-2026 de su equipo masculino, donde regresará a la Euroliga ... y estrenará el Roig Arena como nueva casa. Al frente de todos ellos estará Pedro Martínez, para afrontar su cuarta temporada ocupando el puesto de primer entrenador en la entidad taronja y la segunda desde su regreso el pasado verano. El técnico catalán mantendrá una temporada más como entrenadores ayudantes a Xavi Albert, Juan Maroto y Adrian Kovacs. Esos tres técnicos asistentes tendrán a su vez el respaldo de Vicent Revert, que volverá a compaginar esta tarea de apoyo en los entrenamientos del primer equipo con la de dirigir a otro en L'Alqueria del Basket. En la entrevista que concedió Pedro Martínez a este periódico el pasado lunes, recalcó que una de las claves a nivel interno esta temporada será mejorar el funcionamiento del trabajo porque «si no mejoras, empeoras» tal y como apuntó: «Espero que tengamos ya, sobre todo con los jugadores que continúan, una base que nos permita no empezar desde cero, como sí que hicimos el verano pasado, y que seamos capaces de mejorar, de aprender de las experiencias vividas y que el trabajo hecho nos permita subir algún escalón en nuestro rendimiento. Esto es a todos los niveles. Espero, por ejemplo, que de la experiencia del año pasado seamos capaces de estar mejor coordinados en el staff técnico y que esa mejor coordinación que viene de las experiencias que tuvimos el año pasado nos sirva para hacer un mejor trabajo».

