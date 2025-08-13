Ángel Cepeda y el doctor Álvaro Sala regresan al staff técnico del Valencia Basket El técnico asistente formó parte del equipo que ganó la Liga en 2017 y el galeno ha pasado desde su marcha en 2021 por el Levante, el Elche o la selección de Armenia de fútbol

Juan Carlos Villena Valencia Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:15

El Valencia Basket ya ha definido su staff técnico y físico para la temporada 2025-2026 de su equipo masculino, donde regresará a la Euroliga ... y estrenará el Roig Arena como nueva casa. Al frente de todos ellos estará Pedro Martínez, para afrontar su cuarta temporada ocupando el puesto de primer entrenador en la entidad taronja y la segunda desde su regreso el pasado verano. El técnico catalán mantendrá una temporada más como entrenadores ayudantes a Xavi Albert, Juan Maroto y Adrian Kovacs. Esos tres técnicos asistentes tendrán a su vez el respaldo de Vicent Revert, que volverá a compaginar esta tarea de apoyo en los entrenamientos del primer equipo con la de dirigir a otro en L'Alqueria del Basket. En la entrevista que concedió Pedro Martínez a este periódico el pasado lunes, recalcó que una de las claves a nivel interno esta temporada será mejorar el funcionamiento del trabajo porque «si no mejoras, empeoras» tal y como apuntó: «Espero que tengamos ya, sobre todo con los jugadores que continúan, una base que nos permita no empezar desde cero, como sí que hicimos el verano pasado, y que seamos capaces de mejorar, de aprender de las experiencias vividas y que el trabajo hecho nos permita subir algún escalón en nuestro rendimiento. Esto es a todos los niveles. Espero, por ejemplo, que de la experiencia del año pasado seamos capaces de estar mejor coordinados en el staff técnico y que esa mejor coordinación que viene de las experiencias que tuvimos el año pasado nos sirva para hacer un mejor trabajo».

Ese staff de entrenadores contará como novedad para esta temporada con el regreso de Ángel Cepeda, que además de alargar la nómina de técnicos del primer equipo masculino, tendrá asignado el trabajo específico para el desarrollo individual de los jugadores. Cepeda vuelve al Valencia Basket tras una primera etapa de cinco temporadas en nuestro Club entre 2016 y 2021, en la que compaginó la dirección del filial taronja con su presencia en el cuerpo técnico dentro del histórico equipo que levantó el título de la Liga Endesa en 2017. Por su parte, Alfonso Castilla alargará un curso más su extensa trayectoria como delegado, Paco Plaza repite como encargado del material otro año más y Rafa Jiménez continúa como analista de datos. El staff técnico también tiene como derivada al Departamento de Rendimiento, donde también hay algunas novedades y un regreso de una cara conocida en el pasado reciente. Este departamento engloba las áreas de preparación física, fisioterapia, nutrición, psicología y medicina con Pedro Cotolí liderando este grupo de trabajo. El doctor Vicente Sebastià repetirá en su función como máximo responsable médico del Valencia Basket, tanto para las plantillas profesionales como para los equipos de L'Alqueria. El doctor Álvaro Sala, que ya ocupó el cargo de doctor de la primera plantilla masculina durante tres temporadas entre 2018 y 2021, regresará a ocupar este mismo rol después de pasar por el Levante, el Elche, la selección de fútbol de Armenia y el Valencia C.F. Femenino en las últimas cuatro campañas tras su salida de la entidad taronja. Sala ocupa el puesto que deja el doctor Sergio Calvache, que se encargó de cuidar de la salud de la plantilla profesional masculina durante esas cuatro temporadas y que comunicó al club su deseo de terminar esa etapa para asumir otros retos profesionales. Es decir, que el cambio de médico no se ha debido a ninguna situación derivada del modelo de trabajo de la pasada temporada. Un detalle importante. Pau Alcácer y Rubén Portes serán los supervisar la preparación física del equipo, que añade a su nómina de fisioterapeutas a Pablo Duarte para trabajar junto a Joan Martínez. Duarte se une desde el Río Breogán, en el que ha trabajado durante las anteriores siete temporadas. Álvaro Domínguez continuará como nutricionista.

