Amida Brimah jugará en Estudiantes con el objetivo de ascender a la ACB El pívot ghanés, que se desvinculó del Valencia Basket el mes pasado, jugará en el club de Movistar el curso que viene

El mes pasado el Valencia Basket anunció la despedida de Amida Brimah. Una decisión que parte de la afición criticó. En su etapa como taronja, el pívot ofreció un gran rendimiento y enamoró a parte de La Fonteta. Pero el mercado estival siempre trae sorpresas, y esta ha sido una de ellas. Amida jugará en la capital la temporada que viene como jugador de Movistar Estudiantes... en Primera FEB.

El fichaje supone una incorporación sensacional para el equipo madrileño, que tiene el claro objetivo y proyecto de volver a la máxima competición nacional. Toni Ten, entrenador castellonense del club, no ha ocultado su alegría en la presentación de su nuevo pívot: «Estoy muy contento con la nueva incorporación. Es un jugador de alto nivel y de gran experiencia que nos dará aún más ese nivel alto de equipo y de experiencia que necesitamos para competir por los objetivos más ambiciosos».

📝OFICIAL:



𝘼𝙢𝙞𝙙𝙖 𝘽𝙧𝙞𝙢𝙖𝙝 reforzará el juego interior de Movistar Estudiantes en la temporada 2025-26.



El pívot ghanés jugó en ACB la pasada temporada con Baxi Manresa y Valencia Basket.



¡Bienvenido, Amida! 💙



👇https://t.co/WVkE9dmWOe pic.twitter.com/jz78n29FxX — Movistar Estudiantes (@MovistarEstu) August 5, 2025

Amida ha sido uno de los jugadores que han pasado por el desfiladero del Valencia Basket en este mercado veraniego, en el que la plantilla se ha reestructurado en varias posiciones para tratar de crear un equipo campeón.