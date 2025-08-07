Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz se deshincha este viernes con la nueva tarifa: las horas prohibitivas para enchufar electrodomésticos
Amida Brimah, durante un partido con BAXI Manresa SUR

Amida Brimah jugará en Estudiantes con el objetivo de ascender a la ACB

El pívot ghanés, que se desvinculó del Valencia Basket el mes pasado, jugará en el club de Movistar el curso que viene

José Martí

Valencia

Jueves, 7 de agosto 2025, 12:49

El mes pasado el Valencia Basket anunció la despedida de Amida Brimah. Una decisión que parte de la afición criticó. En su etapa como taronja, el pívot ofreció un gran rendimiento y enamoró a parte de La Fonteta. Pero el mercado estival siempre trae sorpresas, y esta ha sido una de ellas. Amida jugará en la capital la temporada que viene como jugador de Movistar Estudiantes... en Primera FEB.

El fichaje supone una incorporación sensacional para el equipo madrileño, que tiene el claro objetivo y proyecto de volver a la máxima competición nacional. Toni Ten, entrenador castellonense del club, no ha ocultado su alegría en la presentación de su nuevo pívot: «Estoy muy contento con la nueva incorporación. Es un jugador de alto nivel y de gran experiencia que nos dará aún más ese nivel alto de equipo y de experiencia que necesitamos para competir por los objetivos más ambiciosos».

Amida ha sido uno de los jugadores que han pasado por el desfiladero del Valencia Basket en este mercado veraniego, en el que la plantilla se ha reestructurado en varias posiciones para tratar de crear un equipo campeón.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestado por violar a una mujer en los baños de un supermercado de Valencia
  2. 2 Un hospital valenciano, entre los 25 mejores de España según Forbes
  3. 3 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia
  4. 4

    Los siete restaurantes con terraza más valorados de la Comunitat
  5. 5

    Indignación en las autoescuelas valencianas: «Es imposible sacarse el carnet»
  6. 6 Unas 20 personas se quedan atrapadas en el interior del metro de Valencia por una avería
  7. 7 Dos menores atendidas por un incendio en una vivienda en Portsaplaya
  8. 8

    La ex de un presunto pedófilo: «He vivido durante años con un monstruo y yo era su tapadera»
  9. 9 Esta es la ubicación del nuevo radar de tramo que ha instalado la DGT en Valencia
  10. 10

    La caída del último coloso de la antigua Fe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Amida Brimah jugará en Estudiantes con el objetivo de ascender a la ACB

Amida Brimah jugará en Estudiantes con el objetivo de ascender a la ACB