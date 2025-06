Ambiente de partido NBA en Valencia

El tercer partido de esta gran final contra el Real Madrid fue más allá de lo deportivo. Concienciados de la relevancia del mismo, adquirió un ... trasfondo que llegó a lo sentimental. Porque Valencia Basket y su afición debían sumarse a un duelo que se transmitiera fuera del parqué, es decir, desde la grada y antes del salto inicial.

Como en las numerosas e importantes que ha tocado afrontar en la larga historia de La Fonteta, desde dos horas y media antes los alrededores de L' Alqueria del Basket se fueron tiñendo de naranja. El público fue recibiendo uno a uno a los jugadores, con aclamación especial para Jean Montero, que escuchó gritos de «MVP», y el entrenador Pedro Martínez. Los árbitros, por su parte, oyeron los pitos y abucheos sonoros de la hinchada de Valencia Basket, que trasladaron su notable malestar y descontento después de un segundo partido en que la actuación del trío arbitral estuviera en el punto de mira por controvertidas decisiones que penalizaron.

Dentro del pabellón, la fiesta fue a más. Llenazo absoluto, donde Pau Gasol y el seleccionador Sergio Scariolo tampoco quisieron perderse la gran cita, esta vez como comentaristas. Y la gente, conforme se sentaba en sus butacas, con el anhelo de que pudiera ser la última vez, se fueron vistiendo con la camiseta que regaló el club, con el lema de «Gràcies Fonteta». El color naranja impregnó las gradas, como si fuera una cita de las finales de NBA, como suelen corresponder en lugares como Oklahoma.

Esta jornada no hizo falta escuchar tampoco el clásico «Soroll, Fonteta» por parte del speaker. Los aficionados ya llegaron enchufados desde casa. Fue además el estreno y puesta de largo del nuevo himno creado en este final de temporada para Valencia Basket. 'La Promesa' ha calado hondo en las almas y corazones de los miles de taronjas, en forma de un bonito regalo que han generado el grupo La Fúmiga, que tiene a su vocalista Artur Martínez como cantante, y a Arnau Espanya, como productor ejecutivo. Las primeras estrofas, después de días de escucha en bucle por parte de muchos, ya son asociadas por la afición, que se animó a corear a capela las principales frases de este canto. Porque desde Valencia hay que ofrecer mucho al mundo del baloncesto. Fue en la antesala al comienzo del duelo, en unos actos programados desde el propio club y que durante las horas previas había trasladado para el conocimiento de su gente a través de las redes sociales. Al término del canto del himno, estalló una ruidosa 'globotà', al más puro ambiente fallero.

Ya durante el encuentro, el público volvió a jugar el 'factor Fonteta'. Tal y como se ha vivido a lo largo de todo el campeonato, pero todavía con un punto extra de énfasis, dieron el empuje necesario a sus jugadores, especialmente en aquellos momentos donde las cosas no terminaban de salir o flaqueaban las fuerzas. A pesar de ese plus, no fue suficiente, pero la gente supo reconocer el esfuerzo de sus jugadores.