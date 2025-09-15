Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Álex Mumbrú levanta el título del Eurobasket conquistado en Riga por Alemania. reuters

Álex Mumbrú conquista el Eurobasket 527 días después de su despido del Valencia Basket

El técnico, que sufrió una pancreatitis aguda en el inicio del campeonato, guía a Alemania al oro continental 22 años después y se convierte en el primer español en ganar como seleccionador el torneo en categoría masculina

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:21

La madrugada del 4 al 5 de abril de 2024 fue las más amargas para Álex Mumbrú. En lo personal y en lo profesional. La ... dolorosa derrota del Valencia Basket contra el Asvel Villeurbanne en la Euroliga se convirtió en el epitafio de una historia que ya venía avisando de que iba a acabar mal. La Fonteta nunca quiso a Mumbrú. Las cosas, claras y de frente, mejor. ¿Los motivos? Ahí es donde se abre el debate, desde la frustración en un sector de la grada que quería el regreso de Pedro Martínez al recuerdo de Mumbrú como jugador del Real Madrid o el Bilbao Basket pasando por el propio juego, donde cada uno tiene sus gustos. Pero no todo fue eso, puesto que el técnico fue pitado desde el primer partido que dirigió como entrenador taronja en octubre de 2022. Tras su despido como entrenador del Valencia Basket ha tardado sólo 527 días en tocar la gloria, llevando a Alemania al oro en el Eurobasket (el segundo para la esa selección en el torneo tras el conseguido en 2003 en Múnich con aquella canasta icónica de Welp) tras ganar este domingo a Turquía en la final disputada en Riga por 83-88.

