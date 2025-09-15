Álex Mumbrú conquista el Eurobasket 527 días después de su despido del Valencia Basket

La madrugada del 4 al 5 de abril de 2024 fue las más amargas para Álex Mumbrú. En lo personal y en lo profesional. La ... dolorosa derrota del Valencia Basket contra el Asvel Villeurbanne en la Euroliga se convirtió en el epitafio de una historia que ya venía avisando de que iba a acabar mal. La Fonteta nunca quiso a Mumbrú. Las cosas, claras y de frente, mejor. ¿Los motivos? Ahí es donde se abre el debate, desde la frustración en un sector de la grada que quería el regreso de Pedro Martínez al recuerdo de Mumbrú como jugador del Real Madrid o el Bilbao Basket pasando por el propio juego, donde cada uno tiene sus gustos. Pero no todo fue eso, puesto que el técnico fue pitado desde el primer partido que dirigió como entrenador taronja en octubre de 2022. Tras su despido como entrenador del Valencia Basket ha tardado sólo 527 días en tocar la gloria, llevando a Alemania al oro en el Eurobasket (el segundo para la esa selección en el torneo tras el conseguido en 2003 en Múnich con aquella canasta icónica de Welp) tras ganar este domingo a Turquía en la final disputada en Riga por 83-88.

Además de supurar ese recuerdo marcado del despido, que no es poco, el titulo con Alemania pone al extécnico taronja en un lugar de privilegio en la hemeroteca. Se convierte en el primer entrenador español en ganar el Eurobasket masculino, los cuatro oros de España llegaron con Sergio Scariolo en el banquillo, y en el tercer conseguir un oro como jugador y como seleccionador, tras el lituano Feliksas Kriauciunas, en 1937 y 1939, y el griego Panagiotis Giannakis, en 1987 y 2005. Mumbrú formó parte del equipo español que conquistó su primer Eurobasket, al ganar en 2009 la final a Serbia en Katowice (Polonia) por 85-63. Fue el primero de los cuatro títulos que ha ganado España hasta la fecha, el último en 2022 en Alemania, y donde debutó el valenciano Víctor Claver.

A buen seguro que el propio Mumbrú será el que más pueda valorar todo lo que ha tenido que pasar para saborear la gloria del oro. Cuando la federación alemana anunció su contratación, cuatro meses después de su despido en el Valencia Basket, supuso un bombazo como noticia inesperada. Sus críticos aprovecharon para augurar un batacazo a Alemania y así comenzó una apuesta en la que tenía el listón más alto imposible. El catalán llegó para ocupar el puesto de Gordon Herbert, que había dejado a la selección como campeona del Mundo en 2023 y con una cuarta plaza en los Juegos de París 2024. En la búsqueda de entrenador, se decantaron por Mumbrú porque les gustó su determinación y el perfil de entrenador joven que había cosechado muchos éxitos como jugador. Contando sólo las medallas con España, además del oro en el Eruobasket de 2009 también formó parte de la España campeona del Mundo en 2006, de la plata en los Juegos de Pekín 2008 y de las platas en los Eurobasket de 2007 y 2013. Lo primero que hizo Mumbrú como seleccionador alemán, y en los abrazos tras conquistar el título en Letonia se adivina ese recorrido, fue viajar a Estados Unidos para charlas con las dos estrellas del equipo, Dennis Schröder y Franz Wagner, y transmitirles sus ideas para el proyecto. Durante el Eurobasket tuvo que lidiar con una pancreatitis aguda que le obligó a estar hospitalizado en Tempere durante la primera fase, que le impidió dirigir al equipo, que le dejó una merma de ocho kilos de peso perdidos, pero desde el cruce de octavos ha estado presente en el banquillo, transmitiendo sus ideas a Alan Ibrahimagic. En el oro alemán más español, el entrenador ayudante Alberto Miranda, que pertenece al Unicaja, también comparte la gloria del actual campeón de Europa.