Así serán los actos previos al primer partido de baloncesto en Roig Arena El Valencia Basket abrirá una Fan Zone desde las 19 horas frente a la Puerta C, con un escenario donde habrá alguna visita sorpresa, y Arturo Valls será el presentador del show previo al partido a partir de las 19:50 horas

Juan Carlos Villena Valencia Jueves, 2 de octubre 2025, 19:19 Comenta Compartir

El Valencia Basket ha preparado una serie de actividades para la previa del partido inaugural en el Roig Arena que le enfrentará este viernes a ... la Virtus de Bolonia en la Jornada 2 de la Euroliga. Para abrir boca, desde las 17 horas, los aficionados podrán disfrutar de una Fan Zone especial que estará situada en la explanada situada frente a la Puerta C del Roig Arena. Esto es, en el tramo entre la entrada principal con el gran ojo y el nuevo parking. En esta Fan Zone, la afición encontrará diversos juegos relacionados con el baloncesto en las pistas situadas en esa misma ubicación, además de ambientación y música, con stands de los patrocinadores y del propio club, donde poder comprar merchandising.

Esta zona contará con un escenario en el que desfilarán algunas personalidades durante toda esta previa, que el club no ha querido anunciar para mantener la expectación alta. Tras la apertura de puestas, es importante que todos los asistentes estén dentro del Roig Arena antes de las 19:50 horas. Esa es la hora fijada para el inicio de los actos previos especiales por la inauguración. El presentador valenciano Arturo Valls ejercerá de maestro de ceremonias de toda una serie de sorpresas que precederán la celebración de este primer partido. Dentro de estos actos previos al partido, se realizará un pequeño tributo a la historia del club antes de llegar al Roig Arena. Además de Arturo Valls, está confirmada la presencia del grupo francés de baile Mega Unity, que después de darse a conocer en Got Talent España, vendrán con la intención de dejarnos a todos con la boca abierta con sus espectaculares coreografías.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión