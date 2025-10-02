Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz vuelve a subir este viernes y solo deja cuatro tramos por debajo de los 40 euros: las horas prohibidas para enchufar los electrodomésticos
Aspecto general del Roig Arena a vista de dron. vbc

Así serán los actos previos al primer partido de baloncesto en Roig Arena

El Valencia Basket abrirá una Fan Zone desde las 19 horas frente a la Puerta C, con un escenario donde habrá alguna visita sorpresa, y Arturo Valls será el presentador del show previo al partido a partir de las 19:50 horas

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 19:19

Comenta

El Valencia Basket ha preparado una serie de actividades para la previa del partido inaugural en el Roig Arena que le enfrentará este viernes a ... la Virtus de Bolonia en la Jornada 2 de la Euroliga. Para abrir boca, desde las 17 horas, los aficionados podrán disfrutar de una Fan Zone especial que estará situada en la explanada situada frente a la Puerta C del Roig Arena. Esto es, en el tramo entre la entrada principal con el gran ojo y el nuevo parking. En esta Fan Zone, la afición encontrará diversos juegos relacionados con el baloncesto en las pistas situadas en esa misma ubicación, además de ambientación y música, con stands de los patrocinadores y del propio club, donde poder comprar merchandising.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga si el cuerpo calcinado hallado en una montaña de Oliva es el de Bea
  2. 2 La autopsia confirma que el cuerpo calcinado es el de Bea Guijarro
  3. 3 Asesinan a tiros a Miguel de la Mora, el estilista de las famosas
  4. 4 ¿Por qué vemos tantas hormigas en Valencia esta semana?
  5. 5 La última imagen de Bea
  6. 6

    Pintadas acusando de «chivato» a un empresario por la caída del cártel del puerto de Valencia
  7. 7 Quevedo cancela su concierto de hoy en Valencia
  8. 8

    Disney busca trabajadores en Valencia
  9. 9 «Es imposible que si es Bea haya muerto de forma accidental, no me lo creo, es todo muy raro»
  10. 10

    %uFEFFLa habitación secreta de los narcos del puerto de Valencia con mando a distancia y en un chalé de lujo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Así serán los actos previos al primer partido de baloncesto en Roig Arena

Así serán los actos previos al primer partido de baloncesto en Roig Arena