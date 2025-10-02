Valencia abre la Copa Faulcombridge con un partido de tenis en las alturas

EXTRA Jueves, 2 de octubre 2025, 10:04 Compartir

Una pista improvisada a más de treinta metros de altura, la ciudad a los pies y el cielo como techo. Así ha comenzado esta mañana la cuenta atrás hacia la Copa Faulcombridge ATP Challenger 125, con un partido muy especial en el rooftop del Novotel Valencia Lavant. Los protagonistas: los tenistas internacionales Pablo Andújar y Bernabé Zapata, que se han medido en un duelo simbólico con un telón de fondo tan espectacular como inspirador.

La iniciativa, inédita hasta ahora en Valencia, ha querido mostrar la fusión entre ciudad, deporte y creatividad. Una manera diferente de anunciar que, del 5 al 12 de octubre, el Club de Tenis Valencia volverá a reunir a grandes figuras y jóvenes promesas en un torneo que se ha convertido en cita imprescindible para los amantes del tenis.

Ampliar Novotel

Ilusión compartida

Al terminar el partido, Pablo Andújar, director del torneo, se mostró entusiasmado. «Jugar aquí arriba ha sido una experiencia completamente nueva para mí, pero muy simbólica. Representa la apertura de Valencia a los grandes eventos deportivos que conectan a las nuevas promesas con jugadores consolidados. Es, sin duda, una manera única y muy especial de dar el pistoletazo de salida a la Copa Faulcombridge, que fomenta el tenis, los valores y el deporte en general.»

Por su parte, Bernabé Zapata destacó el compromiso de los patrocinadores. «Me emociona ver cómo hoteles como Novotel se implican al máximo para dar visibilidad a un torneo de este nivel. Este escenario que casi toca el cielo es una magnífica oportunidad para poner al tenis en el centro de todas las miradas«.

Ampliar Novotel

El presidente de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana, Paco Vicent, también quiso subrayar la trascendencia del momento. «Este partido en el rooftop demuestra que Valencia respira tenis y que hay una enorme ilusión por acoger una cita que une la pasión de los más jóvenes con la experiencia de los grandes veteranos.»

Una edición cargada de emoción

El torneo llega con un cuadro de 32 jugadores y nombres destacados como los valencianos Pedro Martínez y Carlos Taberner. Además, será el escenario elegido por Albert Ramos Viñolas para despedirse oficialmente del tenis profesional, un hito que convertirá esta edición en aún más especial.

Pero la Copa Faulcombridge es mucho más que competición. Incluye exhibiciones de tenis en silla de ruedas con algunos de los mejores del mundo, la fase final del Young Tennis Tour —que une a jóvenes talentos con la élite— y actividades solidarias en colaboración con las escuelas de la comarca de la DANA. Todo ello convierte al torneo en una cita abierta, inclusiva y cercana a la sociedad.

La ciudad, preparada para brillar

El partido jugado en las alturas ha servido de prólogo perfecto para lo que será una semana intensa de deporte y emoción. Con un entorno privilegiado, patrocinadores implicados y un público entregado, Valencia vuelve a erigirse como una ciudad que late al ritmo del tenis y que abre sus puertas a uno de los torneos más importantes del calendario nacional.