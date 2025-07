A qué hora juega hoy Alcaraz en Wimbledon y dónde verlo por televisión

Andoni Torres Valencia Domingo, 6 de julio 2025, 14:27 | Actualizado 14:48h. Comenta Compartir

Carlos Alcaraz busca su tercer triunfo consecutivo en Wimbledon. Este domingo 6 de julio, el español se medirá al ruso Andrey Rublev por un puesto en cuartos de final.

Alcaraz ha ganado a Rublev en dos ocasiones, siempre en las Finales ATP de Turín, mientras que el ruso le venció en el Masters 1.000 de Madrid 2024. Rublev llega a octavos tras vencer a a Laslo Djere, Lloyd Harris y Adrian Mannarino.

En caso de conseguir un tercer título seguido en Wimbledon, Alcaraz se convertiría en el quinto jugador en lograrlo, tras Bjorn Borg, Roger Federer, Pete Sampras y Novak Djokovic.

El partido de octavos de final de Wimbledon Alcaraz - Rublev se jugará en la pista central del All England Club no antes de las 17.50 horas. El choque podrá verse por televisión a través de a través de la plataforma Movistar Plus.

LAS PROVINCIAS le ofrecerá la narración en directo del partido.

Programa de los principales partidos del domingo

-Sonay Kartal (GBR) - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS).

-Aryna Sabalenka (BLR) - Elise Mertens (BEL).

-Andrey Rublev (RUS) - Carlos Alcaraz (ESP)

-Taylor Fritz (USA/N.5) - Jordan Thompson (AUS)-

-Nicolás Jarry (CHI) - Cameron Norrie (GBR).

-Linda Noskova (CZE) - Amanda Anisimova (USA).

-Karen Khachanov (RUS) - Kamil Majchrzak (POL)-

-olana Sierra (ARG) - Laura Siegemund (GER).