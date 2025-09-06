El doble campeón de Roland Garros que fue encarcelado por admitir que era homosexual

La historia del barón que compitió contra leyendas del tenis en la época más dura de la Humanidad

Nacho Ortega Valencia Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:19 | Actualizado 08:29h. Comenta Compartir

El mundo fue testigo durante una de las épocas más duras para la Humanidad de una de las figuras más elegantes y respetadas del tenis. En la época en la que destacaban nombres que han pasado a la historia del deporte y de la moda como René Lacoste o Fred Perry, un alemán educado y excepcionalmente atractivo, según relatan las crónicas de la época., llegó a la cima de Roland Garros y del deporte mundial.

Gottfried von Cramm, 'el barón', fue un aristócrata alemán que deslumbró a la afición no solo por su juego fino y académico, sino también por su caballerosidad en la pista. Hijo de una familia noble prusiana, su estilo impecable y su porte distinguido lo convirtieron en el deportista ideal para representar a Alemania en los años treinta, en un momento en que el deporte era observado con lupa por el régimen nazi.

Bandera nazi, pero contra Hitler

Su palmarés refleja la talla de un campeón. Von Cramm ganó dos veces Roland Garros en individual (1934 y 1936) y uno en dobles (1937), fue finalista tres veces en Wimbledon y una en el US Open y siempre lo hizo defendiendo la bandera nazi de la esvástica. Para el régimen, era la imagen de disciplina, éxito y nobleza germánica.

Pero detrás de los triunfos deportivos se escondía una vida marcada por la persecución. Von Cramm nunca simpatizó con el nazismo y llegó a enfrentarse a Hitler en privado, manteniendo siempre su independencia personal.

En 1938, su vida dio un vuelco cuando fue procesado y condenado por homosexualidad, en virtud del severo 'Párrafo 175 del Código Penal alemán'. La persona por la que Von Cramm fue procesado en 1938 era un joven actor galés llamado Manasse Herbst, que trabajaba en Berlín como cantante de opereta y bailarín en la vibrante escena cultural de la ciudad antes de que el nazismo la aplastara. Herbst era judío y más joven que von Cramm, y su relación fue usada por el régimen como un caso ejemplar para perseguir tanto la homosexualidad como los vínculos con judíos.

La relación había sido breve y discreta, pero suficiente para que los nazis lo señalaran. Von Cramm, presionado durante el proceso, admitió el vínculo y eso bastó para condenarlo. La combinación de homosexualidad y contacto con un judío hizo su caso todavía más explosivo para el aparato propagandístico del Tercer Reich.

El temido artículo 175 El artículo fue una norma jurídica que estuvo vigente en Alemania desde el 1 de enero de 1872 hasta el 11 de junio de 1994, cuyo contenido penaba las relaciones homosexuales entre personas de sexo masculino. De hecho, desde 1935 (párrafo 175b) hasta 1969 abarcaba incluso los «actos contra natura con animales». En total, unos 140.000 hombres fueron procesados bajo las diferentes versiones de este artículo. En 1935, el régimen nazi endureció el contenido del artículo 175. Entre otras cosas, se incrementó la pena máxima de seis meses a cinco años de prisión y, además, se ampliaron las actividades relacionadas con actos condenables bajo la ley. Inicialmente solo se refirió a la actividad sexual (a todo tipo de acciones «obscenas»), pero el nuevo párrafo 175a, pensado para «casos con agravante», prescribía penas de uno a diez años de trabajos forzados. La homosexualidad era reprimida porque se consideraba una muestra de degeneración racial que podía transmitirse, como vicio, de unos individuos a otros; por ello, había que cortarla de raíz para evitar que se extendiera entre la población.

La condena a prisión

El campeón Von Cramm fue sentenciado a un año de prisión y fue encarcelado en 1938, una humillación pública que sirvió de advertencia a otros: ni siquiera el ídolo deportivo de la nación quedaba a salvo de la represión moral del régimen.

El contraste entre el jugador admirado en las pistas y el hombre condenado por su vida privada fue brutal. Su encarcelamiento interrumpió su carrera en el momento de mayor esplendor y, aunque regresó después de la guerra al circuito, nunca recuperó del todo el brillo anterior. La deportividad con la que aceptó sus derrotas y la dignidad con la que soportó su proceso judicial contribuyeron a engrandecer su figura entre sus contemporáneos, dentro y fuera de Alemania.

Von Cramm pasó a la historia como un símbolo de contradicciones: el campeón que encarnaba la grandeza deportiva alemana y, al mismo tiempo, la víctima de un régimen que lo castigó por ser distinto. Continuó jugando hasta 1952, pero no alcanzó nunca más la gloria de los años 30. Falleció el 9 de noviembre de 1976, a los 67 años de edad.

El Trofeo Gottfried Von Cramm

En su honor se creó en 2023 el Trofeo Gottfried Von Cramm, un evento completamente nuevo de equipos, para jóvenes jugadores de alto nivel, tanto masculinos como femeninos, y leyendas (lo han jugado Becker o McEnroe) que en 2025 se celebra en Frankfurt.