El tenista valenciano que es número uno del mundo

Marcos Sánchez Valencia Martes, 10 de junio 2025, 09:23 Comenta Compartir

El joven valenciano Andrés Santamarta Roig (Valencia, 2007) ha alcanzado el número 1 del ranking mundial en la categoría júnior, consolidándose como una de las grandes promesas del tenis internacional.

A sus 18 años, Andrés Santamarta ya va dejando su huella en el circuito. en la actualidad ocupa el puesto 798 en el ranking ATP y ya ha ganado más de 8.100 euros en premios. Fue sparring del equipo español de Copa Davis durante la despedida de Rafael Nadal, a quien considera un referente y un ejemplo a seguir. «Siempre he sido un admirador más de Rafa Nadal. Es un ejemplo para toda España y para el mundo del tenis», comentó en una entrevista con la ITF.

En declaraciones a 'Punto de Break', el valenciano se definió como un jugador con «garra» y mucha motivación, aunque reconoció que a veces debe controlar su intensidad porque puede llegar a pasarse de frenada. «Eso me da un plus en los partidos, pero si me acelero demasiado o me frustro, puede volverse en mi contra».

Entre sus mayores logros destaca haber sido cabeza de serie número uno en el cuadro júnior masculino de Roland Garros 2025, aunque cayó en octavos de final. Además, ha conquistado torneos de prestigio como la Orange Bowl (considerado el mundial sub-18), el Eddie Herr y dos torneos J500 consecutivos (Gaspar y Plantation).

Actualmente entrena en la academia GTennis en su ciudad natal, Valencia, y tiene muy claro su objetivo: dar el salto al profesionalismo paso a paso. «Es una etapa complicada, puede hacerse larga, pero con trabajo y sacrificio todo se puede conseguir. Hay que entrenar como si compitieras y competir como entrenas», afirma. Su gran sueño, lo dice sin titubeos: «Ganar Roland Garros».