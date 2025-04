Sara Sorribes acerca a España a la final 8 de la Billie Jean King Cup con un triunfo

La Selección Española Iberdrola de Tenis ha superado a Brasil por tres victorias a cero en su estreno en el Grupo B de la Billie Jean King Cup 2025 ... que se disputa en el RT Torax Arena de Ostrava y Sara Sorribes, castellonense ha sido una de las tenistas que ha conseguido uno de sus triunfos para dar esperanzas a la selección nacional. Este sábado se jugará la clasificación para la Final 8 de Shenzen ante el equipo anfitrión de Chequia.

Jessica Bouzas (#69) ha firmado el triunfo español superando a la ex Top-10 mundial Beatriz Haddad-Maia (#17) en el que ha sido su debut en la competición con un 6-3 4-6 6-4. «Sabía que era una situación complicada, pero creo que lo he llevado bien. Me he sentido súper apoyada por el equipo. Ha sido una gozada el tenerlos a todos y cada uno de ellos ahí animándome. Me han ayudado muchísimo y creo que esto es un éxito del equipo, más allá de cómo he jugado.»

La pontevedresa de tan solo 22 años, número uno del equipo español, se ha sobrepuesto a un mal inicio de partido: «Ella ha empezado mucho mejor que yo, ha sacado muy bien y no me estaba dando oportunidad para sentir mucho la bola. Carla me ha ayudado mucho en ese momento, porque tenía que poner mucha intensidad.»

El partido se ha ido a un emocionante tercer set que ha caído del lado de la española: «En el segundo ella ha jugado mejor en los momentos decisivos. Creo que yo bajé un poquito la intensidad y con este tipo de jugadoras no puedes bajar ni un poquito porque se aprovechan. El tercer set ha sido una batalla.»

Sara Sorribes (#85) ha abierto la eliminatoria superando a Laura Pigossi (#182) por 6-3 7-5. La tenista de la Vall d'Uixó ha arrancado fuerte imponiendo un juego sólido desde el fondo de la pista. «Sabía que iba a ser un partido complicado, con muchos intercambios. He intentado, en ciertos momentos, ser un poquito más agresiva y no ha sido fácil, pero creo que lo he intentado de principio a fin y ha salido bien.»

La castellonense ha puesto en valor el estreno de Carla Suárez en la silla de capitana: «Me ha ayudado mucho. Ha estado muy tranquila, todo el rato me decía que lo estaba haciendo bien, que siguiese, que estaba todo muy bien. Y como siempre, con mucha empatía, mucha humildad y súper agradecida.»

En el partido que ha cerrado la eliminatoria, las medallistas olímpicas y ganadoras la semana pasada en Bogotá, Cristina Bucsa y Sara Sorribes no han dado ninguna opción a la pareja formada por Luisa Stefani y Laura Pigassi –sustituta de última hora de Beatriz Haddad-Maia–, a las que han superado por 6-3 6-3.

La última jornada de mañana sábado enfrentará a España ante Chequia a partir de las 15:00 horas, en directo en TV por Teledeporte y RTVE Play. La ganadora se clasificará para la Final 8 que se jugará en la ciudad china de Shenzhen del 16 al 21 de septiembre.