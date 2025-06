Cuándo juega Alcaraz en Roland Garros: horario de cuartos de final contra Paul y dónde verlo por televisión

Nacho Ortega Valencia Lunes, 2 de junio 2025, 14:06 Comenta Compartir

Carlos Alcaraz se mide este martes 3 de junio al americano Tommy Paul en los cuartos de final de Roland Garros, con la mente puesta en llegar a la gran final. El español, que derrotó a Ben Shelton en cuatro sets (7-6 (10/8), 6-3, 4-6, 6-4) tras casi 3 horas y media de partido, se enfrenta a otro estadounidense, 12º en el ranking de la ATP.

Alcaraz, número 2 del mundo, disputa el partido en la pista central Philippe Chatrier en el cuarto y último turno del día, tras dos partidos individuales femeninos y uno masculino. Así, el duelo entre Alcaraz y Paul empezará no antes de las 20.15 horas, tras los enfrentamientos entre Sabalenka vs Zheng, Svitolina vs Swiatek y Musetti vs Tiafoe.

El partido se podrá ver en televisión a través de Eurosport en sus principales canales y se puede seguir punto a punto a través de www.lasprovincias.es.

Alcaraz vs Paul: estadísticas punto a punto

En el caso de alcanzar las semifinales le esperarían Musetti o Tiafoe, que juegan justo antes que el murciano. Por la otra parte del cuadro están Sinner, Rublev, Bublik, Draper, Zverev, Griekspoor, Norrie y Djokovic, tras alcanzar todos ellos los octavos de final. Puedes consultar el cuadro de eliminatorias.