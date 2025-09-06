Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Jannik Sinner celebra su victoria. Reuters

Sinner tampoco falla a la cita final

Lo hizo después de sufrir un poco más de lo esperado ante el canadiense Félix Auger-Aliassime, pero al final demostró por qué es el número uno, venció por 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4

Dagoberto Escorcia

Sábado, 6 de septiembre 2025, 07:37

Perdió otro set, el segundo en el torneo, pero no cedió más. Jannik Sinner ha defendido con todo su liderazgo mundial, que solo mantendrá si ... el domingo vence a Carlos Alcaraz en la final del US Open. Lo hizo después de sufrir un poco más de lo esperado ante el canadiense Félix Auger-Aliassime, pero al final demostró por qué es el número uno, venció por 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4 en 3h02'.

