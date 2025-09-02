Impresionante lección de Sinner para potenciar su favoritismo

Jannik Sinner ofreció anoche su mejor imagen en lo que va del US Open. Su actuación contra Alexander Bublik, número 24 del mundo, fue impresionante: ... 6-1, 6-1 y 6-1 en apenas 81 minutos. Los cuartos de final del torneo neoyorquino ya están definidos: Sinner se medirá a su compatriota Lorenzo Musetti, Félix Auger-Aliassime se enfrentará a Alex de Miñaur y, por la otra parte del cuadro, Djokovic se las verá con Fritz y el español Alcaraz jugará esta tarde contra Lehecka.

De Bublik se esperaba más. Pero también el mundo del tenis sabe que hay ocasiones en las que sale inspirado, dispuesto a luchar a fondo y en otras parece pasar del juego. Estaba ante una oportunidad de alcanzar una victoria importante. Estaba ante el número del mundo, pero valía la pena exigirle más. Él y Alcaraz, aparecen como los dos únicos adversarios que han vencido a Sinner en las últimas 52 semanas. Pero no fue el Bublik esperado. Fue otro. Muy débil.

Cometió 13 doble faltas y la friolera de 31 errores no forzados. El kazajo, de 28 años, que llevaba una racha de 11 victorias consecutivas, no había cedido un set en las 55 veces que había servido en sus tres anteriores encuentros. Pero nada más comenzar el partido contra Sinner lo perdió. Fue como una señal de rendición. Lo que continuó fue un recital, una exhibición del italiano, que en la siguiente ronda tendrá un duelo fratricida contra Musetti. Bublik nunca presentó lucha, quizás porque se vio desarmado desde el principio, e incluso llegó a sacar por debajo y abusó de las dejadas.

«Ha sido muy bueno. Insano. Yo no soy tan malo, pero tú eres muy bueno», le dijo a Sinner en la red mientras se reía y recibía el saludo del italiano, que acababa de ejecutar su victoria más contundente.

También resultó sorprendente la victoria del canadiense Auger-Aliassime sobre Andrey Rublev, decimoquinto favorito, por 7-5, 6-3 y 6-4. En cuartos se enfrentará al australiano De Miñaur, que derrotó al suizo Lionel Riedl, por 6-3, 6-2 y 6-1.

En el cuadro femenino, los cuartos enfrentarán a Aryna Sabalenka (1)-Marketa Vondrousova (60), Jessica Pogula (4)-Barbora Krejcikova (62), Karolina Muchova (13)-Naomi Osaka (23), que eliminó a la tercera favorita, Coco Gauff, y Anisimova (9)-Iga Swiatek (2).