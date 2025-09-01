Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aryna Sabalenka y Cristina Bucsa se dan la mano al terminar el partido de octavos del US Open. REUTERS

Bucsa no puede con Sabalenka

La cántabra, en el mejor Grand Slam de su carrera, cae ante la número uno del mundo en octavos de final

Enric Gardiner

Lunes, 1 de septiembre 2025, 10:52

La bielorrusa Aryna Sabalenka cumplió con su papel de favorita y derrotó a Cristina Bucsa en los octavos de final del US Open (6-1 y 6-4). La cántabra, que nunca había pisado antes una segunda semana de un Grand Slam, se despide con honores ante la número uno del mundo y principal candidata al título en Flushing Meadows.

Pese a que Sabalenka no dio opción en el primer set, Busca aguantó bien la batalla en el segundo para marcharse con la cabeza bien alta después de haber roto su techo en estos torneos. Su mejor resultado hasta la fecha era la tercera ronda que alcanzó en julio en Wimbledon y la tercera ronda que hizo en Australia en 2023. En sus otras tres participaciones en Grand Slam no había pasado de segunda ronda.

A Bucsa, que había salido varias veces del 'top 100' este año, estos octavos de final, además de acarrear un premio de 340.000 euros, le permite sumar 240 puntos al ránking, mejorar la primera ronda del año pasado y escalar hasta el puesto 61 de la clasificación. Esta es la mejor posición de la de Torrelavega desde enero de 2024.

El próximo reto de la medalla de bronce en dobles en los pasado Juegos Olímpicos de París será ayudar a España en la fase final de la Billie Jean King Cup que comienza el próximo 16 de septiembre en Shenzhen (China). La cántabra será una pieza importante en el dobles y podrá jugar individuales si así lo requiere Carla Suárez. España contará para ese torneo con una alineación de lujo, con Paula Badosa, Jessica Bouzas y Leyre Romero, que sustituyó a Nuria Párrizas después de la lesión de esta en el US Open.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia posibles chubascos acompañados de tormentas este lunes en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2 Ninet anuncia que se jubila y deja el MuVIM ante la investigación de la Diputación
  3. 3

    Las pensiones que vienen: cuatro meses para el cambio del cálculo y la llegada del doble modelo
  4. 4

    Cierra Hollywood, la tienda que puso casa en Valencia a Dolce
  5. 5 La Policía detiene a dos traficantes con 377 kilos de hachís en Alginet
  6. 6

    Del calor al riesgo de trombas cada vez más intensas en Valencia
  7. 7 La salida de Sergi Canós del Valencia se complica
  8. 8

    Las lluvias amenazan unos barrancos todavía a medio arreglar
  9. 9

    El salto que da fichar cracks
  10. 10

    Sustraen tres palomos que valen una fortuna: 170.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Bucsa no puede con Sabalenka

Bucsa no puede con Sabalenka