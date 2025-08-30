Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Alcaraz, en el US Open. Reuters

Alcaraz - Rinderknech: horario y dónde ver por televisión este domingo los octavos de final del US Open

El español busca su segundo título en Nueva York

J.Zarco

Valencia

Sábado, 30 de agosto 2025, 20:54

Carlos Alcaraz sigue a un nivel extraordinario y este viernes derrotó sin apenas problemas al italiano Darderi en tres sets (6-2, 6-4 y 6-0). El murciano todavía no ha cedido ninguna manga en lo que va de torneo, demostrando que sigue en forma después de proclamarse campeón en el Masters de Cincinnati.

Alcaraz sufrió el percance al ejecutar un saque y pidió un tiempo muerto médico para ser atendido. Tras recibir un masaje en la pierna, el español regresó a la pista en aparente buen estado y finiquitó a Darderi en solo una hora y 43 minutos de juego. «Estaba preocupado», reconoció ante la prensa Alcaraz sobre su rodilla. «Por eso llamé al fisioterapeuta, pero no fue nada serio, solo por precaución»

En octavos de final, el murciano tendrá que enfrentarse al francés Rinderknech (número 82 del mundo), que ha eliminado Roberto Carballés, Bonzi y a Davidovich Fokina. Ambos han jugado en tres ocasiones, en las que ha ganado siempre el español. La última vez fue este mismo año en el torneo de Queen's.

Tras la retirada de Shelton en su encuentro ante Mannarino, Alcaraz tiene un cruce asequible en unos hipotéticos cuartos de final, ya que jugaría ante el ganador del Mannarino-Lehecka. En semifinales ya tendría que jugar ante Djokovic o Fritz, mientras que en la final ante Sinner o Zverev.

El choque entre Alcaraz y Rinderknech será en la tarde de este domingo no antes de las 19:30 horas, después del partido entre Pegula y Li. Se podrá ver en televisión a través de Movistar Plus, plataforma que posee los derechos del torneo.

