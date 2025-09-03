Alcaraz - Djokovic: cuándo y dónde ver por televisión la semifinal del US Open El murciano busca una nueva final de Grand Slam

J.Zarco Valencia Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:16 Comenta Compartir

Carlos Alcaraz superó este martes a Lehecka en los cuartos de final del US Open y ya está clasificado para unas nuevas semifinales de Grand Slam. El murciano sigue imparable en este 2025 y tiene a tiro disputar una nueva final, como ya hizo en Roland Garros y Wimbledon.

Delante tendrá al inagotable Novak Djokovic, que ganó en cuatro sets a Taylor Fritz, demostrando que todavía sigue dando mucha guerra a sus 38 años. Ambos jugadores se han enfrentado en ocho ocasiones, con cinco triunfos para el serbio y tres para el español.

La última vez que se vieron las caras fue en los cuartos de final de este 2025 en el Australian Open, donde se impuso Djokovic en cuatro sets. Unos meses antes, el balcánico también había ganado el oro olímpico ante Carlitos en la final disputada en París. Eso sí, el murciano salió triunfador en las dos últimas finales de Wimbledon.

«Me encantaría estar lo suficientemente en forma para jugar potencialmente cinco sets con Carlos (Alcaraz). Y sé que será necesario mi mejor tenis, pero estaré a la altura de las circunstancias. Normalmente, me gusta jugar los grandes partidos en un gran escenario, pero no estoy seguro de cómo se sentirá mi cuerpo en los próximos días», señaló el campeón de 24 Grand Slam en rueda de prensa.

El horario del choque no está confirmado todavía, pero ambas semifinales se juegan a las 21:00 horas en España la primera y a partir de las 00:00 (o cuando termine la primera) la segunda. Ambas se podrán ver en televisión a través de Movistar Plus, que posee los derechos del torneo.

Temas

Carlos Alcaraz