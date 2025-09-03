Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia un giro del tiempo en la Comunitat: más calor, chubascos y tormentas con posible granizo
Alcaraz, en su partido ante Lehecka. EFE

Alcaraz - Djokovic: cuándo y dónde ver por televisión la semifinal del US Open

El murciano busca una nueva final de Grand Slam

J.Zarco

Valencia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:16

Carlos Alcaraz superó este martes a Lehecka en los cuartos de final del US Open y ya está clasificado para unas nuevas semifinales de Grand Slam. El murciano sigue imparable en este 2025 y tiene a tiro disputar una nueva final, como ya hizo en Roland Garros y Wimbledon.

Delante tendrá al inagotable Novak Djokovic, que ganó en cuatro sets a Taylor Fritz, demostrando que todavía sigue dando mucha guerra a sus 38 años. Ambos jugadores se han enfrentado en ocho ocasiones, con cinco triunfos para el serbio y tres para el español.

La última vez que se vieron las caras fue en los cuartos de final de este 2025 en el Australian Open, donde se impuso Djokovic en cuatro sets. Unos meses antes, el balcánico también había ganado el oro olímpico ante Carlitos en la final disputada en París. Eso sí, el murciano salió triunfador en las dos últimas finales de Wimbledon.

«Me encantaría estar lo suficientemente en forma para jugar potencialmente cinco sets con Carlos (Alcaraz). Y sé que será necesario mi mejor tenis, pero estaré a la altura de las circunstancias. Normalmente, me gusta jugar los grandes partidos en un gran escenario, pero no estoy seguro de cómo se sentirá mi cuerpo en los próximos días», señaló el campeón de 24 Grand Slam en rueda de prensa.

El horario del choque no está confirmado todavía, pero ambas semifinales se juegan a las 21:00 horas en España la primera y a partir de las 00:00 (o cuando termine la primera) la segunda. Ambas se podrán ver en televisión a través de Movistar Plus, que posee los derechos del torneo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cómo solicitar y cobrar las nuevas ayudas de la dana sin hacer nada: 3.000 euros por familia y 2.500 por coche
  2. 2 La Inspección de Trabajo transforma cientos de contratos de Educación en fijos antes de que comience el curso
  3. 3 Un hombre herido grave tras recibir varios disparos de escopeta en una calle de Alfafar
  4. 4 Borja Sémper reaparece después de anunciar que padece cáncer y lanza un mensaje: «Gracias por tanto»
  5. 5 El nuevo restaurante que ocupa los Cines Aragón en Valencia ya tiene nombre
  6. 6 Aemet anuncia tormentas con posibilidad de granizo y temperaturas al alza en la Comunitat
  7. 7

    La Generalitat envió 6.000 emails y 22.000 SMS para alertar de la dana, pero solo tres Ayuntamientos convocaron sus gabinetes de crisis
  8. 8 Se buscan 4 personas mayores de 60 años para compartir pisos en un «pueblo mágico» de Valencia
  9. 9 Los destinos a los que deja de volar Ryanair este invierno y los 5 aeropuertos en los que elimina hasta el 46% de billetes de avión
  10. 10 Tres vecinos persiguen y retienen a un ladrón que robó el bolso a una mujer en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Alcaraz - Djokovic: cuándo y dónde ver por televisión la semifinal del US Open

Alcaraz - Djokovic: cuándo y dónde ver por televisión la semifinal del US Open