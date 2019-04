Tenis Almagro se retira tras 16 años de profesional Nicolás Almagro, durante un partido. / La Verdad El jugador murciano dirigirá a partir de ahora la Academia de La Manga EFE Murcia Lunes, 8 abril 2019, 12:55

El tenista murciano Nicolás Almagro ha anunciado este lunes su retirada a la edad de 33 años y lo deja después de haber sido profesional durante los 16 últimos «con orgullo», ha dicho, para a partir de ahora dirigir la Academia de Tenis de La Manga Club.

«Me quedo con el camino recorrido. Muchos me decían que podía haber logrado más, pero le he dado todo al tenis y el tenis a mí», ha dicho.

Nicolás Almagro Sánchez, nacido en Murcia el 21 de agosto de 1985, se marcha habiendo ganado 13 títulos ATP y alcanzado el número 9 de la clasificación mundial, en mayo de 2011, como mejor posición.

El tenista ha hecho pública su decisión en una comparecencia que ha tenido lugar en las instalaciones del Murcia Club de Tenis 1919, en cuyas pistas se celebra esta semana la primera edición del torneo ATP Challenger Open Murcia, en la que Almagro dirá adiós sobre la tierra batida.

El deportista ha estado acompañado por familiares y amigos, entre los que se encontraban el entrenador de fútbol José Antonio Camacho, el torero Pepín Liria y el cocinero Pablo González Conejero.

En el acto también han estado presentes el alcalde de Murcia, José Ballesta; la consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá; el presidente del Murcia CT 1919, Antonio Saura; y el presidente de la Federación de Tenis de la Región de Murcia, José Alcolea.

Nicolás Almagro se ha mostrado agradecido a quienes han participado en este acto de despedida y no ha ocultado su alegría por decir adiós en casa. «Tenía que ser en Murcia y en un torneo que es un evento único y que pondrá a esta ciudad en el panorama tenístico internacional», ha dicho.

«Me duele participar sólo en la primera edición, pero daré lo máximo de mí y espero estar jugando toda la semana», ha comentado antes de su debut en el ATP Challenger Open Murcia, que será la tarde de este martes frente al alicantino Mario Vilella.

Con respecto a su retirada en sí, ha declarado: «ya no podía hacer lo que de verdad quería, aunque puedo decir que he hecho realidad mis sueños».

Almagro, quien volverá a las pistas tras cinco meses de ausencia por lesión -su anterior partido lo disputó el 3 de noviembre de 2018 precisamente en el Murcia CT para proclamarse campeón de España por equipos-, ha hecho repaso a su carrera diciendo que siempre ha querido «dejar el nombre de la región lo más alto posible con orgullo».

«He sido partícipe de una época histórica de este deporte. Ha habido muchas victorias y muchas derrotas, pero yo me quedo con el día a día, con el camino recorrido durante todos estos años. Muchos me decían que podía haber logrado más, pero le he dado todo al tenis y el tenis a mí», ha asegurado.