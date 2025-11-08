Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carlos Alcaraz. Dimitar DILKOFF / AFP)

Cuándo juega Carlos Alcaraz en Turín: día, hora y cómo ver el partido contra Álex de Miñaur

El tenista español debuta en las ATP Finals en busca de ser el número 1 del mundo

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:04

Carlos Alcaraz ya tiene rival, día y hora para su debut en la ATP Finals que se celebran desde este domingo 9 de noviembre en Turín. Habrá que esperar al martes 11 de noviembre para ver en acción al español en el torneo que cierra el circuito profesional y reúne a los ocho mejores tenistas del año.

Los ocho jugadores se reparten en dos grupos de cuatro y cada partido se disputa al mejor de tres sets. Los dos primeros clasificados pasarán a semifinales.

El tenista español se enfrentará en la fase de grupos al serbio Novak Djokovic, al estadounidense Taylor Fritz y al australiano Alex de Miñaur.

El segundo grupo han quedado compuesto por el italiano Jannik Sinner (número 1 de la ATP), el alemán Alexander Zverev, el estadounidense Ben Shelton y el canadiense Felix Auger-Aliassime o el italiano Lorenzo Musetti, a la espera de que los resultados de esta semana en Metz confirmen cuál de los dos se clasifica.

Carlos Alcaraz - Álex de Miñaur

En su primer partido, Carlos Alcaraz (número 2 de la ATP) se enfrentará a Álex de Miñaur (n. 7), este domingo 9 de noviembre en el Inalpi Arena, en horario de tarde, no antes de las 14.00 horas.

¿Cómo ver a Alcaraz por televisión?

Los partidos de las ATP Finals, incluidos los de Carlos Alcaraz, podrán verse en directo por televisión en España a traves de Movistar+.

Calendario de las ATP Finals

Partidos de Fase de Grupos: Del domingo, 9 de noviembre al viernes, 14 de noviembre. Sesión de tarde desde las 11:30 horas (dobles) y desde las 14.00 horas (individuales). Sesión de noche desde las 18.00 horas (dobles) y no antes de 20.30 horas (individuales).

Semifinales: Sábado 15 de noviembre. Sesión de tarde desde las 12:00 horas (dobles) y 2:30 p.m. (individuales). Sesión de noche no antes de 6:00 p.m. (dobles), y no antes de 8:30 p.m. (individuales).

Final: Domingo, 16 de noviembre. Final de dobles; a las 15.00 horas y final individual, a las 18.00 horas.

Lucha por el número 1

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner parten como cabezas de cartel en las ATP Finals. Amnos tenistas se juegan además el primer puesto del ranking ATP. El torneo permite a los jugadores sumar 500 puntos para el vencedor individual y 1.500 puntos si gana todos los partidos.

Premios en metálico

El campeón de las Nitto ATP Finals en esta edición podría superar por primera vez la barrera de los cinco millones de dólares. Cada partido a partir de semifinales tendrá un valor de más de un millón de dólares. La victoria en semifinales añadiría 1.183.500 dólares, mientras que el campeón se llevará a casa 2.367.000 dólares, además de lo que haya acumulado hasta la final.

Premios en individual:

Reserva: 155.000 dólares.

Participante: 331.000 dólares.

Victoria en fase de grupos: 396.500 dólares.

Victoria en semifinales: 1.183.500 dólares

Victoria en la final: 2.367.000 dólares

Campeón invicto: 5.071.000 dólares.

Premios en dobles (por equipo):

Reserva: 51.700 dólares.

Participante: 134.200 dólares.

Victoria en fase de grupos: 96.600 dólares.

Victoria en semifinales: 178.500 dólares.

Victoria en la final: 356.800 dólares.

Campeón invicto: 959.300 dólares.

Un equipo invicto en dobles podría ganar un toral de 959.300 dólares.

