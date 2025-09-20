Cuándo juega Carlos Alcaraz su segundo partido en la Laver Cup: horario y dónde ver hoy el choque contra Fritz El murciano se estrena la próxima madrugada en el individual

Carlos Alcaraz se ha estrenado con victoria en la Laver Cup. El equipo europeo dominó el primer día de la competición (3-1) con el español, que aportó un punto en el dobles (hizo pareja con Mensik y ganaron en un apretado partido ante Taylor Fritz y Michelsen (7-6 (7) y 6-4).)

Casper Ruud se impuso a Reilly Opelka por 6-4 y 7-6 (4), mientras que Jakub Mensik sufrió un poco más para deshacerse de Alex Michelsen por 6-1, 6-7 (3) y 10-8. El único punto del equipo del resto del mundo lo logró Joao Fonseca, que venció a Flavio Cobolli por 6-4 y 6-3.

Para asegurar la corona de la Laver Cup, uno de los dos equipos tendrá que llegar hasta los trece puntos. Con ocho puntos en juego este sábado, la competición se asegura que incluso en el caso de un pleno de Europa, ganando los cuatro partidos, el título seguirá en juego el domingo.

Alcaraz-Fritz: horario

Carlos Alcaraz (número 1 de la ATP) volverá a jugar hoy en el Chase Center de San Francisco (California), donde se enfrentará a Taylor Fritz (n. 5 ATP, 27 años, 1,96 metros). El partido empezará a las 04.00 de la madrugada del sábado al domingo. El murciano y el estadounidense se han cruzado en tres ocasiones y siempre ha ganado el tenista español.

Alcaraz-Fritz: televisión y online

Los partidos la Laver Cup 2025 pueden verse en directo por televisión a través de Eurosport y en streaming en HBO Max.

