Cuándo juega Carlos Alcaraz en las ATP Finals: rivales en su grupo, fechas y cómo verlo por televisión El torneo cierra la temporada del circuito profesional y reúne a los ocho mejores tenistas del mundo

Andoni Torres Valencia Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:43 | Actualizado 19:58h.

Carlos Alcaraz ya tienen rivales para ATP Finals de Turín, que se celebran en Turín del 9 al 16 de noviembre. El tenista español se enfrentará en la fase de grupos al serbio Novak Djokovic, al estadounidense Taylor Fritz y al australiano Alex De Miñaur.

El segundo grupo han quedado compuesto por el italiano Jannik Sinner (número 1 de la ATP), el alemán Alexander Zverev, el estadounidense Ben Shelton y el canadiense Felix Auger-Aliassime o el italiano Lorenzo Musetti, a la espera de que los resultados de esta semana en Metz confirmen cuál de los dos se clasifica.

Los dos primeros de cada grupo se clasificarán para las semifinales del torneo que cierra la temporada del circuito profesional y reúne a los ocho mejores tenistas del mundo.

Así queda el calendario de las ATP Finals

Partidos de Fase de Grupos: Del domingo, 9 de noviembre al viernes, 14 de noviembre. Sesión de tarde desde las 11:30 horas (dobles) y desde las 14.00 horas (individuales). Sesión de noche desde las 18.00 horas (dobles) y no antes de 20.30 horas (individuales).

Los partidos de la fase de grupos y sus correspondientes horarios aún están por definir.

Semifinales: Sábado 15 de noviembre. Sesión de tarde desde las 12:00 horas (dobles) y 2:30 p.m. (individuales). Sesión de noche no antes de 6:00 p.m. (dobles), y no antes de 8:30 p.m. (individuales).

Final: Domingo, 16 de noviembre. Final de dobles; a las 15.00 horas y final individual, a las 18.00 horas.

¿Cómo ver a Alcaraz por televisión?

Los partidos de las ATP Finals, incluidos los de Carlos Alcaraz, podrán verse en directo por televisión en España a traves de Movistar+.

