Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un frente frío trae lluvias desde este viernes a la Comunitat y activa otro aviso durante el fin de semana
Carlos Alcaraz, la pasada semana en París. EFE/EPA/YOAN VALAT

Cuándo juega Carlos Alcaraz en las ATP Finals: rivales en su grupo, fechas y cómo verlo por televisión

El torneo cierra la temporada del circuito profesional y reúne a los ocho mejores tenistas del mundo

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:43

Comenta

Carlos Alcaraz ya tienen rivales para ATP Finals de Turín, que se celebran en Turín del 9 al 16 de noviembre. El tenista español se enfrentará en la fase de grupos al serbio Novak Djokovic, al estadounidense Taylor Fritz y al australiano Alex De Miñaur.

El segundo grupo han quedado compuesto por el italiano Jannik Sinner (número 1 de la ATP), el alemán Alexander Zverev, el estadounidense Ben Shelton y el canadiense Felix Auger-Aliassime o el italiano Lorenzo Musetti, a la espera de que los resultados de esta semana en Metz confirmen cuál de los dos se clasifica.

Los dos primeros de cada grupo se clasificarán para las semifinales del torneo que cierra la temporada del circuito profesional y reúne a los ocho mejores tenistas del mundo.

Así queda el calendario de las ATP Finals

Partidos de Fase de Grupos: Del domingo, 9 de noviembre al viernes, 14 de noviembre. Sesión de tarde desde las 11:30 horas (dobles) y desde las 14.00 horas (individuales). Sesión de noche desde las 18.00 horas (dobles) y no antes de 20.30 horas (individuales).

Los partidos de la fase de grupos y sus correspondientes horarios aún están por definir.

Semifinales: Sábado 15 de noviembre. Sesión de tarde desde las 12:00 horas (dobles) y 2:30 p.m. (individuales). Sesión de noche no antes de 6:00 p.m. (dobles), y no antes de 8:30 p.m. (individuales).

Final: Domingo, 16 de noviembre. Final de dobles; a las 15.00 horas y final individual, a las 18.00 horas.

¿Cómo ver a Alcaraz por televisión?

Los partidos de las ATP Finals, incluidos los de Carlos Alcaraz, podrán verse en directo por televisión en España a traves de Movistar+.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
  2. 2

    Así quedan las conexiones de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce
  3. 3 Aemet activa un aviso amarillo este jueves por lluvias fuertes con tormenta en la Comunitat y señala dónde caerán
  4. 4 Un herido tras arrollar una furgoneta a dos motoristas en Valencia
  5. 5

    El nuevo hospital Quirón de Valencia tendrá 116 habitaciones e irá en una parcela de 4.500 metros junto a La Fe
  6. 6 Fallece Manolo Molero, dueño de Futurama y guardián del cómic en Valencia durante cuatro décadas
  7. 7 El capitán corrupto del puerto de Valencia: «Si el jefe del EDOA quiere algo que me lo pida»
  8. 8

    Los datos de la gran barrancada: de 1.200 a 3.500 metros cúbicos por segundo en cuestión de minutos
  9. 9

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  10. 10 Arrestado por violar a su sobrina de seis años y con autismo en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cuándo juega Carlos Alcaraz en las ATP Finals: rivales en su grupo, fechas y cómo verlo por televisión

Cuándo juega Carlos Alcaraz en las ATP Finals: rivales en su grupo, fechas y cómo verlo por televisión