De Felipe VI a Nicole Kidman: desfile de famosos en la final de Wimbledon 2025 La mítica pista central del All England Lawn Tennis and Croquet Club se llena de celebridades

María Gardó Valencia Domingo, 13 de julio 2025, 18:38 Comenta Compartir

Los grandes torneos de tenis atraen a celebridades de todas las áreas: el cine, la moda, la politica o la televisión. La final de Wimbledon 2025 no iba a ser menos y por la mítica pista central del All England Lawn Tennis and Croquet Club han pasado un buen número de famosos.

Del mundo del cine han estado presentes Keira Knightley, Daisy Edgar-Jones, Lily Collins y Nicole Kidman, además de Andrew Scott, Orlando Bloom, Matthew McConaughey, Pau Mescal y Chris Hemsworth. A su vez, no ha faltado a la cita la editora de Vogue Anna Wintour.

Ampliar Nicole Kidman y la editora de Vogue Anna Wintour Reuters

También han estado presentes Felipe VI y los príncipes de Gales. Kate Middleton ha estado acompañada de su marido, el príncipe Guillermo, y sus dos hijos mayores, el príncipe George y la princesa Charlotte.