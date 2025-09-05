El extenista sueco Björn Borg revela que sufre cáncer de próstata a sus 69 años El ganador de 11 Grand Slam, confiesa en su autobiografía 'Heartbeats' que fue diagnosticado en 2023 y se sometió a una operación en 2024; actualmente está libre de la enfermedad pero seguirá con revisiones periódicas

Björn Borg, una de las leyendas más grandes del tenis y dueño de 11 títulos de Grand Slam, ha confesado en su próxima autobiografía que en 2023 le diagnosticaron un cáncer de próstata en fase avanzada. El sueco, de 69 años, explica que se trataba de una variedad «extremadamente agresiva» que obligó a una operación quirúrgica en febrero de 2024 para extirpar la glándula afectada.

La noticia, filtrada inicialmente a través de la edición italiana de Amazon, ha sido confirmada por varios medios escandinavos y aparece recogida en 'Hjärtslag', Latidos del corazón en español, un libro escrito junto a su esposa Patricia que verá la luz el 18 de septiembre en Suecia y Reino Unido, y el 23 de septiembre en Estados Unidos.

El propio Borg relató que los primeros indicios aparecieron en septiembre de 2023, cuando un examen rutinario reveló resultados preocupantes. A pesar de ello, mantuvo sus compromisos deportivos, incluida su presencia en la Laver Cup en Vancouver, antes de someterse a pruebas más exhaustivas que desembocaron en la operación.

«No tengo nada ahora. Pero cada seis meses tengo que hacerme controles. El proceso no es algo divertido. Pero estoy bien. Me siento muy bien», señaló el extenista en declaraciones a la agencia AP.

Fiel a su espíritu competitivo, Borg recurre a una metáfora de su carrera para describir esta etapa personal: «Tengo un nuevo adversario: el cáncer. Pero lo voy a vencer. No me rindo. Lucho como si cada día fuera una final de Wimbledon».

En su libro, además de este episodio de salud, repasa los momentos más íntimos de su trayectoria: su ascenso meteórico, la sorprendente retirada a los 26 años, la rivalidad con John McEnroe, sus dificultades para lidiar con la fama y la vida más allá de las pistas. Borg confiesa que escribir estas páginas le ha servido de desahogo: «Pasé por momentos difíciles, pero ha sido un alivio hacer este libro. Me siento mucho mejor».

Punto de partido contra el cáncer de próstata

El cáncer de próstata es el tumor más común entre los hombres y suele diagnosticarse a partir de los 50 años. Se origina en la glándula prostática, encargada de producir parte del semen, y en muchos casos evoluciona de forma lenta y asintomática. Sin embargo, existen variantes más agresivas que requieren una intervención rápida, como la que sufrió Björn Borg.

Los principales métodos de detección incluyen análisis de sangre para medir el antígeno prostático específico (PSA) y revisiones médicas periódicas. El tratamiento puede variar desde vigilancia activa hasta cirugía, radioterapia o terapia hormonal, en función de la gravedad y extensión del tumor.

La lucha contra el cáncer de esta leyenda del tenis es un testimonio compartido por muchas personas que cada año afrontan la misma enfermedad. Un ejemplo de que el deporte enseña a combatir batallas que son todavía más importantes que los propios partidos.

