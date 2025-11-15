En directo | Sinner-De Miñaur
40 - AD
Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Jannik Sinner se va fuera
40 - 40
Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Jannik Sinner se va fuera
AD - 40
Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Jannik Sinner que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto
3 - 3[ SET 1 ]
Ace de Jannik Sinner con un saque plano que no puede devolver Álex de Miñaur
40 - 15
Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Álex de Miñaur se va fuera
30 - 15
Revés desde el centro de la pista de Álex de Miñaur que supera a Jannik Sinner
30 - 0
Ace de Jannik Sinner con un saque plano que no puede devolver Álex de Miñaur
De Miñaur domina por 3-2 en el ecuador del primer set. Ninguno de los dos cede su saque, y el australiano vendrá cara su piel en su primer intento de llegar a la final en este torneo.
2 - 3[ SET 1 ]
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
15 - 40
Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red
2 - 2[ SET 1 ]
El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera
40 - 15
Jannik Sinner estrella su golpe de revés en la red
40 - 0
Revés desde el centro de la pista de Jannik Sinner que supera a Álex de Miñaur
1 - 2[ SET 1 ]
Saque plano, en su segundo servicio de Álex de Miñaur, el resto de Jannik Sinner se va fuera
40 - AD
Ace con el segundo servicio de Álex de Miñaur, un saque plano que no puede devolver Jannik Sinner
40 - 40
Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red
15 - 30
Ace con el segundo servicio de Álex de Miñaur, un saque plano que no puede devolver Jannik Sinner
15 - 15
Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red
0 - 15
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
Inicio muy igualado, con de Miñaur dando más guerra de la que se esperaba...
1 - 1[ SET 1 ]
El revés de Álex de Miñaur se va fuera
AD - 40
Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Álex de Miñaur se va fuera
40 - 40
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jannik Sinner que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto
30 - 40
Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red
0 - 30
Jannik Sinner estrella su golpe de revés en la red
0 - 15
Revés desde el centro de la pista de Álex de Miñaur que supera a Jannik Sinner
0 - 1[ SET 1 ]
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Álex de Miñaur que supera a Jannik Sinner y consigue el punto
40 - AD
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
40 - 40
Álex de Miñaur falla su segundo servicio
40 - AD
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
40 - 40
El revés de Jannik Sinner se va fuera
40 - 30
Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la red
40 - 15
Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red
0 - 15
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
El partido arranca en breves instantes. El duelo individual entre ambos está claramente dominado por el italiano:12-0.
¡¡Buenas tardes!! Sean bienvenidos a la primera semifinal del Nitto ATP Finals. Se la juegan Jannik Sinner y Álex de Miñaur por un puesto en la gran final de mañana.
