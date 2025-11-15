Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Jannik Sinner

40 3

Álex de Minaur

AD 3
ATP Finals

En directo | Sinner-De Miñaur

Icono40 - AD

Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Jannik Sinner se va fuera

Icono40 - 40

Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Jannik Sinner se va fuera

IconoAD - 40

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Jannik Sinner que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto

Icono3 - 3

[ SET 1 ]

Ace de Jannik Sinner con un saque plano que no puede devolver Álex de Miñaur

Icono40 - 15

Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Álex de Miñaur se va fuera

Icono30 - 15

Revés desde el centro de la pista de Álex de Miñaur que supera a Jannik Sinner

Icono30 - 0

Ace de Jannik Sinner con un saque plano que no puede devolver Álex de Miñaur

Icono

De Miñaur domina por 3-2 en el ecuador del primer set. Ninguno de los dos cede su saque, y el australiano vendrá cara su piel en su primer intento de llegar a la final en este torneo.

Icono2 - 3

[ SET 1 ]

El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera

Icono15 - 40

Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red

Icono2 - 2

[ SET 1 ]

El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera

Icono40 - 15

Jannik Sinner estrella su golpe de revés en la red

Icono40 - 0

Revés desde el centro de la pista de Jannik Sinner que supera a Álex de Miñaur

Icono1 - 2

[ SET 1 ]

Saque plano, en su segundo servicio de Álex de Miñaur, el resto de Jannik Sinner se va fuera

Icono40 - AD

Ace con el segundo servicio de Álex de Miñaur, un saque plano que no puede devolver Jannik Sinner

Icono40 - 40

Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red

Icono15 - 30

Ace con el segundo servicio de Álex de Miñaur, un saque plano que no puede devolver Jannik Sinner

Icono15 - 15

Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red

Icono0 - 15

El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera

Icono

Inicio muy igualado, con de Miñaur dando más guerra de la que se esperaba...

Icono1 - 1

[ SET 1 ]

El revés de Álex de Miñaur se va fuera

IconoAD - 40

Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Álex de Miñaur se va fuera

Icono40 - 40

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jannik Sinner que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto

Icono30 - 40

Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red

Icono0 - 30

Jannik Sinner estrella su golpe de revés en la red

Icono0 - 15

Revés desde el centro de la pista de Álex de Miñaur que supera a Jannik Sinner

Icono0 - 1

[ SET 1 ]

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Álex de Miñaur que supera a Jannik Sinner y consigue el punto

Icono40 - AD

El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera

Icono40 - 40

Álex de Miñaur falla su segundo servicio

Icono40 - AD

El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera

Icono40 - 40

El revés de Jannik Sinner se va fuera

Icono40 - 30

Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la red

Icono40 - 15

Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red

Icono0 - 15

El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera

Icono

El partido arranca en breves instantes. El duelo individual entre ambos está claramente dominado por el italiano:12-0.

Icono

¡¡Buenas tardes!! Sean bienvenidos a la primera semifinal del Nitto ATP Finals. Se la juegan Jannik Sinner y Álex de Miñaur por un puesto en la gran final de mañana.

Actualización disponible

