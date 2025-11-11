Cuánto dinero gana el campeón de las ATP Finals: la cifra récord que tiene cerca Alcaraz El murciano está a un paso de asegurarse el número 1 a final de año

Carlos Alcaraz está a tan solo un pasito de recuperar el número 1 del ranking ATP. Después de sus triunfos ante De Minaur y Taylor Fritz prácticamente se ha asegurado el pase a semifinales y un triunfo en el último partido de la fase de grupos ante Musetti le permitiría terminar el año en lo más alto de la clasificación.

Pero además del prestigio deportivo, los premios económicos que reciben los jugadores en las Nitto ATP Finals son los más altos del circuito. Tan solo por participar reciben 331.000 dólares, mientras que cada victoria en fase de grupos son 396.500 $ más.

Un triunfo en semifinales supone añadir 1.183.000 $ mientras que ganar la final 2.367.200 $ más. Esto significa que el campeón invicto del torneo se puede embolsar un total de 5.071.500 $, una cifra que es una auténtica barbaridad y que está por encima de los 4.881.100 dólares que se llevó Sinner al ganar todos los encuentros en 2024.

Lo que se asegura Alcaraz

Con sus dos victorias más el fijo de participación, Alcaraz ya se ha asegurado 1.124.000 dólares, una cantidad que todavía puede crecer mucho más. Y es que con tres triunfos más se garantizaría esos más de 5 millones de dólares, pero incluso si perdiera el tercer encuentro ante Musetti podría clasificarse igualmente y terminar ganando el torneo, llevándose en ese caso alrededor de 4,8 millones de dólares.

El murciano tiene pie y medio en semifinales, donde se enfrentará a un rival que saldrá de entre Sinner, Zverev, Shelton y Auger Aliassime, teniendo más opción los dos primeros ya que han ganado en su estreno.

