La Copa del Sol atrae a un Alcaraz a Valencia

El Club de Tenis Valencia acoge a partir de este miércoles 25 de junio el Campeonato de Europa por equipos infantiles masculino «Copa del Sol sub 14», torneo oficial clasificatorio para la Copa del mundo y que reunirá en las instalaciones del Club a los jugadores Sub 14 con más futuro del tenis europeo, entre los que se encuentra Jaime, hermano menor de Carlos Alcaraz.

Las mejores raquetas infantiles del tenis europeo compiten desde hoy en las pistas del club de Tenis de Valencia. La selección española, capitaneada por Nicolás Pérez Durán, la conforman Stefan Shangichev, Jaime Alcaraz y Pepe García. Sin duda, nombres que en un futuro no muy lejano, sonarán a nivel internacional. No en vano, el actual número 2 de la ATP, Carlos Alcaraz, ganó la edición de la «Copa del Sol Sub 14» celebrada en Murcia en 2017.

Desde hoy y hasta el viernes tendrá lugar la fase previa y, a partir del lunes 30 de junio y hasta el 2 de julio, la fase final del torneo. España dará comienzo a las 13 horas contra Ucrania, concretamente, en la pista 4.