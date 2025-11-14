Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carlos Taberner, en un partido de esta pasada edición en el Club de Tenis Valencia. Eduardo Manzana

La Copa Faulcombridge de Valencia asciende a Challenger 175 y pasará a disputarse en mayo

El torneo coincide con el Masters 1000de Roma y los jugadores que pierdan allí tienen la opción de redimirse en el Club de Tenis de la capital

Pedro M. Campos Dubón

Pedro M. Campos Dubón

Valencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:19

Comenta

La unión de un grande del tenis como Pablo Andújar –llegó a ser el 32 mejor del mundo– y el histórico Club de Tenis Valencia, ... con sus 120 años de vida, sólo podía traer buenas nuevas para la ciudad. La Copa Faulcombridge, que se retomó en 2022 tras veinte años en la oscuridad, ha pegado el estirón definitivo. La ATP ha aceptado que deje de ser un Challenger 125 y pase a ser un 175. Sólo hay seis torneos de esta categoría en el mundo: Phoenix, Cancún, Burdeos, Cagliari, Aix-en-Provence y ahora Valencia. Todo un reconocimiento a una organización modélica que ha contado con el apoyo del Club de Tenis y de las administraciones valencianas.

