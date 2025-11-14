La Copa Faulcombridge de Valencia asciende a Challenger 175 y pasará a disputarse en mayo

La unión de un grande del tenis como Pablo Andújar –llegó a ser el 32 mejor del mundo– y el histórico Club de Tenis Valencia, ... con sus 120 años de vida, sólo podía traer buenas nuevas para la ciudad. La Copa Faulcombridge, que se retomó en 2022 tras veinte años en la oscuridad, ha pegado el estirón definitivo. La ATP ha aceptado que deje de ser un Challenger 125 y pase a ser un 175. Sólo hay seis torneos de esta categoría en el mundo: Phoenix, Cancún, Burdeos, Cagliari, Aix-en-Provence y ahora Valencia. Todo un reconocimiento a una organización modélica que ha contado con el apoyo del Club de Tenis y de las administraciones valencianas.

Uno de los cambios principales es que varían las fechas del torneo. La Copa Faulcombridge deja el mes de octubre (en su día ya se adelantó un mes para huir del frío) y ahora se disputará en mayo, en plena temporada de tierra batida. Y una particularidad es que los 175 se disputan la segunda semana de los Masters 1000 más largos (Indian Wells, Madrid y Roma). En el caso de Valencia se empareja con la capital italiana. Los tenistas que caigan al inicio de la cita romana tienen opción de competir en la ciudad del Turia, con lo que existe la posibilidad de que aterricen competidores de un enorme nivel.

«La ciudad de Valencia se merecía un torneo grande, pero esto no se consigue de un día para otro. Hay mucho trabajo detrás y hemos conseguido que la Copa Faulcombridge sea sostenible. Las administraciones y los patrocinadores han creído en el proyecto y también, por supuesto, el Club de Tenis Valencia», decía ayer un orgulloso Pablo Andújar.

El torneo empezó en la categoría 90. De ahí pasó al a 100 y ya llevaba dos años como 125. Visto que cada vez ganaba más prestigio (en la pasada edición pasaron por las pistas del CT Valencia hasta 15.000 personas) se decidió optar por optar a subir a 175 y la ATP dio el visto bueno. Los jugadores votan para tomar la decisión y todas las referencias sobre Valencia han sido positivas. Los tenistas que participen optarán a conseguir más puntos en su clasificación particular y a ganar más dinero conforme vayan sumando victorias en el torneo.

Hasta ahora, la pista central de la Copa Faulcombridge era la 4 del Club de Tenis Valencia. Hacerse más grande comportará unas obras en la entidad para que en el mes de mayo el pista más importante sea la 11. «Estamos orgullosos de que la ciudad tenga una competición de esta categoría, pero no nos olvidamos del torneo de juveniles o de jóvenes valencianos, además de estar presente en los clubes de la provincia», afirmaba Pablo Andújar.