Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia un fin de semana invernal en la Comunitat y activa un triple aviso amarillo
Martínez y Granollers celebran un punto. Tiziana Fabi / AFP
Copa Davis

Granollers y Pedro Martínez meten a España en semifinales

El dobles completa la remontada contra la República Checa y el equipo capitaneado por David Ferrer sigue aspirando a conquistar la Ensaladera

Enric Gardiner

Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:48

Comenta

Marcel Granollers y Pedro Martínez completaron la gesta, derrotaron a Tomas Machac y Jakub Mensik (7-6 (8) y 7-6 (8)) y clasificaron a España para las semifinales de la Copa Davis.

La pareja española, que no jugaba junta desde 2022, se impuso a los checos en un tenso choque en Bolonia en el que estaba en juego meterse entre los cuatro mejores de la competición. El triunfo de Mensik ante Pablo Carreño y la victoria de Jaume Munar contra Jiri Lehecka dejaban todo en el aire y listo para sentencia en el dobles, y España no falló.

Fue un partido de muchos nervios, clásico de la Copa Davis y que se hubiera favorecido mucho de jugarse o en la República Checa o en España, porque el ambiente hubiera sido brutal. El primer set, decidido en el 'tie break', quizás sea de los momentos más memorables de este torneo.

Porque Machac se mereció él solo llevárselo, con tres golpes ganadores inverosímiles, pero España recuperó dos mini 'breaks' de desventaja, salvó tres pelotas de set y se apuntó el parcial tras un resto ganador de Pedro Martínez.

Una hora de refriega se había saldado en una serie de idas y venidas para el infarto y el segundo set no fue menos. España coqueteó con llevarse el partido en el 4-3, cuando dispuso de dos bolas de rotura que salvaron los checos con una gran volea de Mensik y un saque directo de Machac, pero tuvo que esperar al desempate de nuevo para sellar su presencia en las semifinales.

Los españoles salvaron dos puntos de set y se apuntaron la eliminatoria tras una doble falta de los checos. Así, España accede a semifinales por primera vez desde 2019.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los tres tickets de parking que pudo haber pagado Vilaplana: a las 19.12, a las 19.18 o el de las 19.47 horas
  2. 2 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  3. 3

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  4. 4 El centro comercial más grande de Valencia, que abrirá en 2028, generará 9.000 empleos y tendrá un hotel
  5. 5 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  6. 6 Una joven y su madre amenazan de muerte a dos médicas en La Coma tras discutir por una baja laboral
  7. 7

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  8. 8 Cuatro encapuchados roban 300.000 euros en joyas en Benicàssim tras romper con un pico un escaparate blindado
  9. 9

    Una discoteca de la Comunitat se cuela entre las 50 mejores del mundo
  10. 10 Un juzgado falla a favor de la Sala Repvblicca en su litigio contra el Ayuntamiento de Mislata

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Granollers y Pedro Martínez meten a España en semifinales

Granollers y Pedro Martínez meten a España en semifinales