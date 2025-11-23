Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Directo Final Copa Davis: Pablo Carreño - Matteo Berrettini, en directo

Pablo Carreño

0 3

Matteo Berrettini

0 6
Final | Copa Davis

Matteo Berrettini se apunta el primer set ante Pablo Carreño

Icono

EL PRIMER SET PARA ITALIA !!!

Icono3 - 6

[ SET 1 ]

Segundo servicio liftado de Matteo Berrettini, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono

TRES BOLAS DE SET PARA MATTEO BERRETTINI !!

Icono0 - 40

Segundo servicio liftado de Matteo Berrettini, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono0 - 30

Ace de Matteo Berrettini con un saque liftado que no puede devolver Pablo Carreño Busta

Icono0 - 15

Pablo Carreño Busta estrella su golpe de derecha en la red

Icono

BREAK DE ITALIA !!! Matteo Berrettini da el primer golpe de autoridad y logra el break en un momento de vital importancia, puesto que ahora tiene la oportunidad de cerrar este primer set con su servicio.

Icono3 - 5

[ SET 1 ]

Matteo Berrettini con una volea cercana a la red consigue el punto

Icono

Ha levantado Carreño las dos primeras bolas de break, pero le queda otra a Berrettini.

Icono30 - 40

Saque liftado de Pablo Carreño Busta, Matteo Berrettini no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono15 - 40

Ace de Pablo Carreño Busta con un saque liftado que no puede devolver Matteo Berrettini

Icono

TRES BOLAS DE BREAK PARA BERRETTINI !!! Llegan las primeras oportunidades del partido...

Icono0 - 40

El revés de Pablo Carreño Busta se va fuera

Icono0 - 30

Pablo Carreño Busta estrella su golpe de derecha en la red

Icono0 - 15

Pablo Carreño Busta estrella su golpe de derecha en la red

Icono

Le devuelve ahora Matteo Berrettini a Carreño el juego en blanco. Dominio del saque de los dos jugadores en estos primeros compases del partido.

Icono3 - 4

[ SET 1 ]

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Matteo Berrettini que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Icono0 - 40

Ace de Matteo Berrettini con un saque liftado que no puede devolver Pablo Carreño Busta

Icono0 - 30

La contradejada de Pablo Carreño Busta se va fuera

Icono0 - 15

Saque liftado de Matteo Berrettini, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono

Juego en blanco para Carreño !!! Inconmensurable con su servicio hasta el momento...

Icono3 - 3

[ SET 1 ]

Saque liftado de Pablo Carreño Busta, Matteo Berrettini no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono40 - 0

Saque liftado de Pablo Carreño Busta, Matteo Berrettini no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono30 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Matteo Berrettini y consigue el punto

Icono15 - 0

Matteo Berrettini estrella su golpe de revés en la red

Icono2 - 3

[ SET 1 ]

El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera

Icono30 - 40

Segundo servicio liftado de Matteo Berrettini, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono30 - 30

Gran resto de derecha de Pablo Carreño Busta que supera a Matteo Berrettini y consigue el punto

Icono15 - 30

Matteo Berrettini estrella su golpe de derecha en la red

Icono0 - 30

Ace de Matteo Berrettini con un saque liftado que no puede devolver Pablo Carreño Busta

Icono0 - 15

El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera

Icono

Muy sólido Pablo Carreño con el saque. El tenista asturiano está jugando con mucho aplomo y no se está viendo condicionado por el ambien en contra en pista.

Icono2 - 2

[ SET 1 ]

Saque liftado de Pablo Carreño Busta, Matteo Berrettini no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono40 - 30

Saque liftado de Pablo Carreño Busta, Matteo Berrettini no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono30 - 30

El golpe de derecha de Matteo Berrettini se va fuera

Icono15 - 30

Pablo Carreño Busta estrella su golpe de revés en la red

Icono15 - 15

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Matteo Berrettini que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Icono15 - 0

Saque liftado de Pablo Carreño Busta, Matteo Berrettini no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono

Algo más atascado ahora en este turno de saque, pero Matteo Berrettini lo termina solventando bien.

Icono1 - 2

[ SET 1 ]

Segundo servicio liftado de Matteo Berrettini, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono40 - AD

Matteo Berrettini con una volea cercana a la red consigue el punto

Icono40 - 40

El revés de Matteo Berrettini se va fuera

Icono30 - 40

Ace de Matteo Berrettini con un saque liftado que no puede devolver Pablo Carreño Busta

Icono30 - 30

Matteo Berrettini estrella su golpe de revés en la red

Icono15 - 30

Segundo servicio liftado de Matteo Berrettini, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono15 - 15

Saque liftado de Matteo Berrettini, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono15 - 0

El golpe de derecha de Matteo Berrettini se va fuera

Icono

Aguanta bien con su servicio Pablo Carreño !!! El gijonés inaugura su casillero de juegos.

Icono1 - 1

[ SET 1 ]

El golpe de derecha de Matteo Berrettini se va fuera

Icono40 - 30

Saque liftado de Pablo Carreño Busta, Matteo Berrettini no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono30 - 30

Matteo Berrettini estrella su golpe de revés en la red

Icono15 - 30

El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera

Icono15 - 15

Pablo Carreño Busta estrella su golpe de derecha en la red

Icono15 - 0

Matteo Berrettini estrella su golpe de revés en la red

Icono

Se lleva Italia el primer juego del partido. El tenista romano ha impuesto su acierto con los primeros, logrando dos saques directos en este game inaugural.

Icono0 - 1

[ SET 1 ]

Ace de Matteo Berrettini con un saque liftado que no puede devolver Pablo Carreño Busta

Icono30 - 40

El golpe de derecha de Matteo Berrettini se va fuera

Icono15 - 40

El revés de Matteo Berrettini se va fuera

Icono0 - 40

El revés de Pablo Carreño Busta se va fuera

Icono0 - 30

Saque liftado de Matteo Berrettini, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono0 - 15

Ace de Matteo Berrettini con un saque liftado que no puede devolver Pablo Carreño Busta

Icono

La ‘Armada’ ha derrotado a Italia en las tres últimas series disputadas, aunque no se ven las caras desde 2006 cuando el combinado español se impuso por 4-1 en Real Sociedad de Tenis la Magdalena.

Icono

14 DUELOS ENTRE ESPAÑA E ITALIA. Esta será la 14ª ocasión que España e Italia se enfrentan en Copa Davis y de momento el balance es favorable al conjunto español, con siete victorias y seis derrotas. Es la primera vez que se miden en la final absoluta del torneo.

Icono

El tenista romano ha disputado 13 partidos hasta el momento en la Copa Davis y cuenta con un extraordinario balance de 11 victorias y solo dos derrotas.

Icono

Matteo Berrettini ocupa el 56º puesto del ranking ATP. Ha conquistado 10 títulos ATP a lo largo de su trayectoria, aunque este año no ha conseguido ninguno en una campaña bastante irregular.

Icono

Pablo Carreño y Matteo Berrettini se han enfrentado en dos ocasiones en el circuito, con una victoria para cada uno de ellos, ambas en 2022.

Icono

El tenista asturiano disputa hoy su 15º partido de individuales en la Copa Davis, con un balance de seis victorias y ocho derrotas.

Icono

Como comentábamos, Pablo Carreño será el encargado de abrir la serie. Milita actualmente en el 89º puesto del ranking ATP y está volviendo a encontrar su mejor nivel después de un largo periodo marcado por lesiones y recaídas.

Icono

La selección italiana podría lograr la cuarta Copa Davis de su historia y esta será su 10º final, la tercera que consigue de forma consecutiva.

Icono

ITALIA BUSCA LA TERCERA CONSECUTIVA. El combinado transalpino conseguido los dos últimos títulos de Copa Davis (2022 y 2023) y podría ser la primera nación que conquista tres seguidos desde los cinco de Estados Unidos entre 1968 y 1972.

Icono

ITALIA, LA SELECCIÓN DEL MOMENTO. A pesar de contar con las bajas para esta cita de Jannik Sinner y de Lorenzo Musetti, el potencial del conjunto italiano es tremendo, no en vano se han plantado en esta final derrotando por la vía rápida a Austria y Bélgica.

Icono

11ª FINAL DE LA ‘ARMADA’. Está será la 11ª final que disputa España en la Copa Davis, logrando el título en seis de las 10 disputadas hasta el momento. Las primeras fueron en 1965 y 1967, perdiendo en ambas contra Australia y posteriormente ha sido capaz de ganar en seis de las ocho siguientes, la última, como comentamos anteriormente, en 2019 frente a Canadá.

Icono

ESPAÑA A UN PASO DE ENTRAR EN EL ‘TOP 5’. Como decíamos, España podría lograr la séptima Ensaladera de su historia. De lograrlo, igualaría a Suecia como 5º país con más títulos, solo superados por Estados Unidos (32), Australia (28), Francia y Gran Bretaña (10).

Icono

A POR LA SÉPTIMA !!! España aspira a conseguir su séptimo título de Copa Davis, el primero desde 2019. Los seis entorchados anteriores los ha conseguido desde el año 2000, por lo que la ‘Armada’ es la selección más laureada en el Siglo XXI.

Icono

La receta ha sido siempre la misma, humildad y trabajar como una piña con el objetivo de conseguir al menos un punto en los dos enfrentamientos de individuales y confiar en el potencial de una pareja de dobles – la formada por Marcel Granollers y Pedro Martínez – que está ofreciendo un magnífico rendimiento.

Icono

Así, y sin estar realmente en el ramillete de favoritos, ha vencido a selecciones más potentes en cuanto a número de ranking de sus jugadores. Derrotó en los cuartos de final a la República Checa y ayer en semifinales a Alemania.

Icono

El equipo capitaneado por David Ferrer se ha plantado en esta final contra todo pronóstico, puesto que no ha podido contar en las últimas citas con sus mejores jugadores, caso especialmente de un Carlos Alcaraz que viajó a Bolonia para estar con sus compañeros, pero que tuvo que decir adiós a la competición por una lesión.

Icono

España se cita con la historia y disputa su primera final en este torneo desde 2019, año precisamente en el que consiguió levantar su última ‘Ensaladera’.

Icono

Ya se conoce el orden de enfrentamientos de esta ronda final y abren fuego Pablo Carreño contra Matteo Berrettini. El segundo punto lo disputarán Jaume Munar y Flavio Cobolli. Si hiciera falta, la pareja española compuesta por Marcel Granollers y Pedro Martínez se medirán a Simone Bolelli y Andrea Vavassori.

Icono

Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la final de la Copa Davis entre España e Italia. ¿Preparados? Comenzamos…

