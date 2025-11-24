Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

David Ferrer, junto a los jugadores españoles tras la victoria ante Alemania en semifinales de la Davis. Tiziana Fabi / AFP
Análisis

La Copa Davis vuelve a ilusionar

La machada de España en Bolonia resucita la fe en una competición que ha perdido lustre en los últimos años

Enric Gardiner

Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:23

Comenta

La tan cacareada en los últimos días 'Davis del pueblo' es una realidad. El torneo vuelve a ilusionar. La gesta que han logrado la última ... semana los hombres de David Ferrer resucita la esperanza en una competición que se resiste a los españoles desde 2019 y que no ganan fuera de casa desde la histórica hazaña en Mar del Plata.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

