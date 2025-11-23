Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Directo Final Copa Davis: Jaume Munar - Flavio Cobolli, en directo
Pabo Carreño y David Ferrer, con gesto serio tras la derrota. Afp
Berrettini aleja a España de la 'Ensaladera'

El romano derrota a Carreño en dos sets y acerca la tercera Copa Davis consecutiva a Italia

Enric Gardiner

Domingo, 23 de noviembre 2025, 16:47

Cuando Matteo Berrettini tiene uno de esos días al servicio es prácticamente imposible encontrar una fisura. El italiano, en una actuación fascinante al servicio, derrotó a Pablo Carreño (6-3 y 6-4) y deja a su equipo a un punto de lograr la tercera Copa Davis consecutiva.

El asturiano poco pudo hacer contra el servicio de Berrettini, que ganó el 83 % de primeros servicios (solo perdió seis puntos con este golpe), conectó trece saques directos y no permitió ni una sola bola de rotura. Así, en una pista de cemento y bajo techo, es imposible.

Y eso que Berrettini venía de hacer una temporada más que discreta, con solo seis victorias desde mayo y ante tenistas de a priori nivel inferior al suyo. Pero el de Roma se ha destapado en esta Copa Davis y ha ganado sus tres partidos sin conceder un solo set. Gracias a él, Italia no ha echado tanto de menos a Jannik Sinner y Lorenzo Musetti, bajas de última hora del equipo capitaneado por Filippo Volandri.

A Berrettini solo le hizo falta un 'break' en cada set para inclinar a Carreño, que aunque estuvo estable, no tuvo resquicio para engancharse al encuentro.

En el primer parcial, Carreño aguantó el tipo hasta el 4-3, cuando permitió un 0-40 en el que, tras solventar las dos primeras bolas de 'break', se equivocó al elegir el lado para pasar a Berrettini y le entregó la rotura y el set. En el segundo, un tiro a la línea del italiano con 4-4 significó el 'break' definitivo y la claudicación del español, al que no se le puede reprochar nada esta semana.

La derrota obliga a España a ganar los dos siguientes puntos, el Jaume Munar-Flavio Cobolli y el dobles, en el que Marcel Granollers y Pedro Martínez se enfrentarán a Simone Bolelli y Andrea Vavassori. Italia tiene a tiro su tercera Ensaladera consecutiva.

