Carlos Gimeno, tenista: «Es difícil que salga otro como Ferrer, pero hay valencianos de gran calidad» Carlos Gimeno muestra el trofeo de subcampeón júnior de Wimbledon. / reuters/hannah mckay «David está contento por cómo me ha ido en mi primer torneo con ellos, pero me dijo que tengo margen de mejora y que enseguida, a entrenar» MOISÉS RODRÍGUEZ VALENCIA. Martes, 16 julio 2019, 01:34

Carlos Gimeno es un chaval con 18 años recién cumplidos a quien Wimbledon ha cambiado la vida. A finales de semana afrontará el Europeo, uno de sus últimos torneos junior, con nuevos bríos. De Londres se trae muchas lecciones tenísticas y una foto con Federer: «Nos atrevimos a pedírsela en el parking el día antes de la final». Ha cursado segundo de Bachiller, aunque le quedan un par de asignaturas, por lo que el Selectivo lo hará en 2020. Por ello, aprovechará para centrarse aún más en mejorar su juego, y el inglés. «He hecho varias entrevistas y me he dado cuenta de que es algo importante en este mundillo», reconoce. Sí, eso también lo ha constatado en esta inolvidable semana en All England.

-¿Cómo han sido las primeras horas una vez ha salido de la burbuja de este Wimbledon?

-Bastante intensas porque no voy a tener mucho tiempo para descansar antes de ir al Europeo, pero con muchas emoción.

«Me encanta el estilo de Djokovic. Su forma de restar, cómo mueve la bola. El control que tiene»

-Afirmó tras la derrota en la final que todo lo que ha vivido esta semana ha sido positivo. ¿Sigue firmando bajo esa declaración?

-Sí, lo firmaría sin duda, incluso pienso que la final no fue un mal partido y que el resultado es engañoso. Él jugó mejor que yo, pero tuve opciones en el segundo set y en el primero estuvimos igualados a tres. Fue una experiencia inolvidable.

-Mochizuki parecía que sufría más en el revés. En ocasiones dio la sensación de que podía castigarle más ahí, cambiaba a su derecha y entonces él castigaba. ¿Le faltó quizás definir el patrón de juego?

-Sí. Puede que me faltase un poco de paciencia en algunos puntos, tener claro a lo que jugar. Él lo tenía muy claro. Aunque hagas un buen punto, si luego encadenas tres errores acabas perdiendo.

-¿Con qué se queda del torneo?

-Creo que con la confianza que he ganado para los próximos.

-Con lo bien que se le ha dado la hierba, una pena que la temporada en esa superficie sea tan corta...

-Bueno, no sé si todos los torneos se me darían igual de bien, pero lo cierto es que he disfrutado muchísimo. Ahora toca adaptarme de nuevo a la tierra.

-Al Europeo de Klosters ya irá como favorito...

-Bueno, me gustaría hacerlo bien. A ver cómo me adapto a la tierra y además allí hay bastante altura. Es un ambiente que no tiene nada que ver, pero iré entre los cabezas de serie y espero hacerlo bien.

-¿Qué puede mejorar?

-Siempre se puede mejorar. Me quiero probar en los Futures porque no he podido jugar ninguno y tengo ganas de verme ahí y comprobar mi nivel con esos rivales. El Europeo será de mis últimos torneos júnior. No sé si iré al US Open. Sería una gran experiencia como Wimbledon, pero decidirá mi equipo.

-¿Qué le ha dicho Ferrer?

-Obviamente está contento por la semana que he tenido en mi primer torneo con ellos. Me dijo que tengo margen de mejora, así que enseguida a entrenar otra vez.

-Con su retirada el tenis valenciano parecía quedarse huérfano... pero ahí está Bautista llegando a semifinales, y su final en Londres...

-Sí que hay muchos jugadores valencianos. Como Ferrer es difícil que salga otro, pero hay bastantes y de gran calidad.

-¿Como para confiar en que en diez años siga habiendo éxitos?

-Aunque es complicado que alguien haga algo como lo que ha conseguido David Ferrer, es para lo que se está trabajando.

-¡Menuda final se marcaron Federer y Djokovic! El serbio es su jugador favorito. ¿Qué cualidades suyas le gustaría desarrollar?

-Me encanta cómo juega, se parece al estilo que me gustaría desarrollar. Su revés, cómo juega de profundo, su forma de restar y cómo mueve la bola. El control que tiene.

-A usted, en Londres se le ha visto muy bien con la derecha...

-Creo que es de mis mejores golpes.

-En cambio, en la final no subió demasiado a la red. ¿Fue circunstancial o es algo a mejorar?

-Es una de las cosas a mejorar, porque no lo he hecho nunca. Esta semana lo había estado haciendo más que en otros torneos, pero me faltó porque aún no me sale natural.

-¿Por qué se ha decantado por la academia de David Ferrer una vez superada su lesión?

-Porque he ido a entrenar allí algún día suelto, sé cómo trabajan y estando David era la mejor opción.

-¿Por qué cree que sufrió la lesión que tanto le ha lastrado?

-A ver, no es una lesión muy común y resulta complicado saber el motivo por el que se produjo. En la academia hay control de lo que hago, está todo muy planificado y no hay tanto riesgo.