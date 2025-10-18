Carlos Alcaraz juega hoy la final del Six Kings Slam: horario y dónde ver el partido contra Sinner Duelo por nada menos que 4,5 millones de dólares, el mayor premio del tenis

Alcaraz-Sinner otra vez. El español y el italiano se verán las caras de nuevo en la final del Six Kings Slam. Se juegan nada menos que 4,5 millones de dólares, el mayor premio del tenis.

El partido Alcaraz vs Sinner del Six Kings Slam será la sexta final del año entre ambos tenistas. Alcaraz domina en estos enfrentamientos, ya que ha ganado cuatro de los cinco títulos que se han jugado, entre ellos las finales de Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos. El italiano ganó en Wimbledon.

El torneo de exhibición Six Kings Slam se disputa en Arabia Saudí y reúne a seis de los mejores tenistas del mundo: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Stefanos Tsitsipas.

El Six Kings Slam paga 1,5 millones de dólares a cada participante y 4,5 adicionales al campeón del torneo. Para embolsarse este premio, Alcaraz jugará solo dos partidos.

Dónde ver el Alcaraz-Sinner en directo

La final del Six Kings Slam Carlos Alcaraz (número 1 de la ATP) vs. Jannik Sinner (nº 2) se jugará este sábado 18 de octubre en el ANB Arena de Riad (Arabia Saudí) y será retransmitido en exclusiva por la plataforma Netflix, a partir de las 20.00 horas (hora peninsular española), una vez finalice el partido por el tercer y cuarto puesto entre Taylor Fritz y Novak Djokovic.

Torneo: Six Kings Slam.

Final: Alcaraz vs Sinner.

Lugar: Riad (Arabia Saudí).

Día: Sábado 18 de octubre.

Hora: 20.00 horas (en España).

Televisión: Netflix.

Premio: 4,5 + 1,5 millones de dólares.