Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Alcaraz en Riad. Fayez NURELDINE / AFP

Carlos Alcaraz juega hoy la final del Six Kings Slam: horario y dónde ver el partido contra Sinner

Duelo por nada menos que 4,5 millones de dólares, el mayor premio del tenis

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:23

Comenta

Alcaraz-Sinner otra vez. El español y el italiano se verán las caras de nuevo en la final del Six Kings Slam. Se juegan nada menos que 4,5 millones de dólares, el mayor premio del tenis.

El partido Alcaraz vs Sinner del Six Kings Slam será la sexta final del año entre ambos tenistas. Alcaraz domina en estos enfrentamientos, ya que ha ganado cuatro de los cinco títulos que se han jugado, entre ellos las finales de Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos. El italiano ganó en Wimbledon.

El torneo de exhibición Six Kings Slam se disputa en Arabia Saudí y reúne a seis de los mejores tenistas del mundo: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Stefanos Tsitsipas.

El Six Kings Slam paga 1,5 millones de dólares a cada participante y 4,5 adicionales al campeón del torneo. Para embolsarse este premio, Alcaraz jugará solo dos partidos.

Dónde ver el Alcaraz-Sinner en directo

La final del Six Kings Slam Carlos Alcaraz (número 1 de la ATP) vs. Jannik Sinner (nº 2) se jugará este sábado 18 de octubre en el ANB Arena de Riad (Arabia Saudí) y será retransmitido en exclusiva por la plataforma Netflix, a partir de las 20.00 horas (hora peninsular española), una vez finalice el partido por el tercer y cuarto puesto entre Taylor Fritz y Novak Djokovic.

Torneo: Six Kings Slam.

Final: Alcaraz vs Sinner.

Lugar: Riad (Arabia Saudí).

Día: Sábado 18 de octubre.

Hora: 20.00 horas (en España).

Televisión: Netflix.

Premio: 4,5 + 1,5 millones de dólares.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España
  2. 2

    La red de narcos del puerto de Valencia intentó comprar un complejo hotelero en Mojácar por 20 millones de euros
  3. 3

    Último paso para que Valencia multe en la Zona de Bajas Emisiones a partir del 1 de diciembre
  4. 4

    La Agencia Tributaria sigue la pista de la compra del edificio de Correos de Valencia
  5. 5 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 16 de octubre
  6. 6 Localizan con vida a un hombre que llevaba varios días herido e inconsciente en su domicilio en Valencia
  7. 7

    Una promotora pone a la venta 98 viviendas desde 241.000 euros en el nuevo barrio de Valencia
  8. 8 El cártel de los Balcanes ocultó 1.700 kilos de cocaína en un arcón de acero para que el escáner no los detectara
  9. 9 Muere un hombre con movilidad reducida tras caerse por las escaleras en Benetússer
  10. 10 El Valencia CF salda su deuda con Benicalap

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Carlos Alcaraz juega hoy la final del Six Kings Slam: horario y dónde ver el partido contra Sinner

Carlos Alcaraz juega hoy la final del Six Kings Slam: horario y dónde ver el partido contra Sinner