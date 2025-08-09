Carlos Alcaraz debuta en Cincinnati: día, hora y cómo verlo por televisión

Andoni Torres Valencia Sábado, 9 de agosto 2025, 17:57 | Actualizado 18:04h. Comenta Compartir

Carlos Alcaraz tiene una obsesión: recuperar el número 1 del mundo antes de fin de año. Así lo ha confesado él mismo en declaraciones a la web de la ATP recogidas por Europa Press: «Mi objetivo en los partidos y en todo es intentar recuperar el número uno al final del año. Ese es mi objetivo para esta segunda parte del año».

Aún así, el tenista murciano quiere quitarse presión: «Estoy muy contento con todo lo que estoy haciendo hasta ahora y voy a intentar seguir así. Hay muchas cosas que quería añadir a mi juego para mejorar en los partidos, pero ahora mismo mi objetivo es el mismo: ser feliz, disfrutar dentro y fuera de la cancha en los mejores torneos del mundo».

Jannik Sinner es su obsesión. El italiano (actual número uno del mundo) llega al Masters 1000 de Cincinnati con una ventaja de 3.430 puntos sobre Alcaraz. Un triunfo en Ohio, donde el año pasado cayó en su estreno ante Gael Monfils, permitiría al español recortar terreno y encarar con optimismo el US Open (del 24 de agosto al 7 de septiembre).

Alcaraz - Dzumhur: día y TV

Carlos Alcaraz debutará en Cincinnati (Ohaio) ante el bosnio Damir Dzumhur este domingo 10 de agosto en horario aún por determinar. el partido podrá verse en directo por televisión en la plataforma Movistar+, que tiene los derechos de retransmisión para España.

Damir Dzumhur tiene 33 años y está situado en el puesto 56 del ránking ATP, ha ganado tres títulos en su carrera profesional y se ha embolsado seis millones de dólares en premios.

Carlos Alcaraz, 22 años, es segundo en el ránking mundial, ha ganado 21 títulos profesionales y se ha embolsado algo más de 47 millones de dólares sólo en premios.